"Весняна симфонія": готуємо найзеленіший салат, який насичує організм і тішить смаком

10 березня 2024, 19:38
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Джерело:

Shuba

Весна – це пора, коли дуже хочеться зелені. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.

Руколу та мікс салату дуже просто знайти на полицях магазинів. Їх доповнить чудесна заправка з приємною кислинкою.

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Салат "Весняна симфонія"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти для салату:
– 2 відварені на круто яйця;
– склянка волоських горіхів;
– 1 столова ложка білого кунжуту;
– 125 грамів міксу салату;
– 100 грамів руколи.

Для заправки:
– 1 столова ложка гірчиці;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  1. Вимийте руколу та суміш салатів. Обсушіть на рушнику або на ситі.
  2. У духовці або на пательні обсмажте волоські горіхи, після чого подрібніть їх.
  3. Окремо обсмажте кунжут на сухій пательні.
  4. Охолоджені варені яйця почистьте, розріжте навпіл, кожну половинку – ще на 4 частини.
  5. У руколи обріжте грубі стебла. Із салатної суміші вилучіть усі в'ялі та сухі листки.
  6. Складіть зелень у миску, додайте горіхи, кунжут і яйця.
  7. Приготуйте заправку. Змішайте не дуже гостру гірчицю з лимонним соком, олією або соєвим соусом.
  8. Заправте салат та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів