"Весняна симфонія": готуємо найзеленіший салат, який насичує організм і тішить смаком
10 березня 2024, 19:38Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Весна – це пора, коли дуже хочеться зелені. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.
Руколу та мікс салату дуже просто знайти на полицях магазинів. Їх доповнить чудесна заправка з приємною кислинкою.
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Салат "Весняна симфонія"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти для салату:
– 2 відварені на круто яйця;
– склянка волоських горіхів;
– 1 столова ложка білого кунжуту;
– 125 грамів міксу салату;
– 100 грамів руколи.
Для заправки:
– 1 столова ложка гірчиці;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Вимийте руколу та суміш салатів. Обсушіть на рушнику або на ситі.
- У духовці або на пательні обсмажте волоські горіхи, після чого подрібніть їх.
- Окремо обсмажте кунжут на сухій пательні.
- Охолоджені варені яйця почистьте, розріжте навпіл, кожну половинку – ще на 4 частини.
- У руколи обріжте грубі стебла. Із салатної суміші вилучіть усі в'ялі та сухі листки.
- Складіть зелень у миску, додайте горіхи, кунжут і яйця.
- Приготуйте заправку. Змішайте не дуже гостру гірчицю з лимонним соком, олією або соєвим соусом.
- Заправте салат та добре перемішайте.