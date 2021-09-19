Ви будете вражені смаком: рецепт паельї з креветками та курятиною

19 вересня 2021 , 10:35
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Джерело:

Їжа

Назва страви походить від одноіменної сковорідки – вона велика та глибока. Головними компонентами паельї є рис, шафран, а додатками до неї: морепродукти, м'ясо та овочі. Щоб приготувати цю вишукану страву вам потрібно мінімум часу та трішки магії.

Ми пропонуємо вам приготувати паелью з морепродуктами та курятиною. Повірте, поєднання цих інгредієнтів в одній страві просто неймовірно смакує.

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Паелья смакує з холодним червоним вином.

Рецепт паельї з креветками і куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Паелья / Фото betty crocker

Інгредієнти:
 – 300 г круглого рису;
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 солодкий перець;
 – 100 г зеленого горошку;
 – 200 г креветок;
 – 500 г курячих стегон;
 – 3 – 4 помідори;
 – 1 л курячого бульйону;
 – 4 шт. чорного перцю горошком;
 – шафран на ваш смак;
 – 100 мл оливкової олії;
 – 50 г петрушки;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 200 мл білого сухого вина.

Приготування:

  1. Наріжте стегна на маленькі шматочки та обсмажте в глибокій сковорідці з оливковою олією.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте з курятиною.
  1. Додайте до цибулі дрібно нарізаний часник та висипте рис.
  1.  Дрібно наріжте помідори та солодкий перець. Додайте до рису та перемішайте.


Приготування страви / Фото Їжа

  1.  У окремій каструлі прогрійте бульйон з шафраном. Залийте ним рис.
  1. Додайте до страви спецій та тушкуйте 5 – 10 хвилин.
  1. Влийте вина, перемішайте та продовжуйте тушкувати на малому вогні.
  1. Додайте до рису горошок, перемішайте та викладіть креветки.
  1. Полийте все лимонним соком, посипте дрібно нарізаною зеленню та накрийте кришкою. Тушкуйте страву під кришкою на маленькому вогні.
  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак