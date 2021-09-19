Ви будете вражені смаком: рецепт паельї з креветками та курятиною

10:35

Назва страви походить від одноіменної сковорідки – вона велика та глибока. Головними компонентами паельї є рис, шафран, а додатками до неї: морепродукти, м'ясо та овочі. Щоб приготувати цю вишукану страву вам потрібно мінімум часу та трішки магії.