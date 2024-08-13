Ви закохаєтеся у цю страву: рецепт апетитного сувлакі з курочкою
Джерело:ВВС Food
Сувлакі – це традиційна страва грецької кухні, яка вам неодмінно сподобається. Особливо вона смакуватиме на вихідних, коли хочеться поринути у неквапливий відпочинок.
Грецькі кулінари пишаються цим творінням, яке знають у усьому світі. Спробуйте цей рецепт – і ви зрозумієте масовий захват.
Цікаво На нього треба лише кілька хвилин: швидкий салат-закуска з огірків
Рецепт сувлакі з куркою
Час: 30 хвилин + маринування
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 нарізаних курячих філе;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 столової ложки сушеного орегано;
– 1/2 чайної ложки солодкого перцю;
– 2 терті зубчики часнику;
– цедра та сік 1 лимона;
– сіль та перець;
для гірчичного соусу:
– 125 грамів грецького йогурту;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки гірчиці;
для подачі:
– 4 піти;
– 1 дрібно нарізана цибулина;
– нарізані помідори та нашаткована капуста – за бажанням.
Приготування:
- Курку маринуємо з оливковою олією, орегано, паприкою, часником та цедрою лимона. Солимо, перчимо та залишаємо на кілька годин в холодильнику.
- За 30 хвилин до приготування виймаємо курку з холодильника, смажимо на грилі 15 – 18 хвилин.
- Поки готується курка, готуємо гірчичний соус, просто змішавши усі інгредієнти.
- Готуємо подачу: на піту викладаємо гірчичний соус, зверху кладемо курку. Посипаємо цибулею та збризкуємо лимонним соком.
- За бажанням можна додати помідори та капусту.
Смачного!Результат буде ідеальним: як правильно варити цвітну капусту.