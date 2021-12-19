Від неї не гладшають: рецепт запеченої картоплі та веганського песто
19 грудня 2021 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:ютуб Веганік
Щоб ситно та смачно поїсти не потрібно годинами стояти біля плити. Ми підготували для вас рецепт печеної пряної картоплі, яка відмінно поєднується з веганським песто.
Печена картопля – універсальний гарнір до будь-якої страви. А ще, якщо саме запікати її в духовці чи варити, ви не тільки смачно поїсти, а й не зашкодите своїй фігурі. Шкідливою та калорійною вважається саме смажена картопля.
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Окрім рецепта картоплі, ви можете приготувати справжнє веганське песто з петрушки, волоських горіхів та часнику.
Рецепт печеної картоплі та веганського песто
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 8 середніх картоплин;
– 2 столові ложки копченої солодкої паприки;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки сушеного часнику;
– 3 столові ложки олії.
Для соусу песто:
– 1 пучок петрушки;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 2 великих зубчики часнику;
– 40 грамів харчових дріжджів;
– ½ лимона;
– 1 чайна ложка солі;
– ½ чайної ложки меленого чорного перцю;
– 100 – 150 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю, наріжте її шматочками (вони схожі на півмісяць).
- Рясно полийте картоплю олією, додайте спецій та зробіть її "масаж" руками. Важливо, щоб спеції рівномірно розійшлися по картоплі.
- Перекладіть картоплю на деко вкрите шаром пергаменту та випікайте в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.
- Для приготування песто з'єднайте всі інгредієнти в чаші для блендера та перебийте в однорідну масу.
- Намастіть його на хліб та подавайте разом із печеною картоплею. Смачного!
Відеорецепт приготування печеної картоплі та веганського песто: