Від окрошки до борщу: чотири рецепти перших страв на будь-який смак
20 серпня 2021 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо ви не знаєте, що смачного приготувати на першу страву, Ліза Глінська підготувала для вас чотири рецепти смачних та корисних супів для всієї родини. Який з них обрати, чи приготувати всі по черзі – обирати вам!
Рецепт холодника
- Час: 30 хвилин + 80 на підготовку інгредієнтів;
- Порції: 6
Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак
Холодник / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 3 шт. відварених курячих яєць;
– 3 – 4 огірки;
– 1 л айрану або кефіру;
– зелена цибуля;
– кріп;
– 200 мл овочевого бульйону;
– 3 шт. варених буряків;
– 1 ст. л. хрону;
– сіль на ваш смак;
– 100 г сметани;
– перепелині яйця.
Приготування:
- Натріть яйця та буряк на грубій тертці.
- Почистіть огірки від шкірки та наріжте дрібною соломкою.
- Дрібно наріжте цибулю та кріп.
- З'єднайте всі вище згадані інгредієнти в мисці та заправте айраном. Додайте хрону та перемішайте.
- Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.
- Посоліть холодник на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт окрошки
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
Окрошка / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 100 г ріпчастої цибулі;
– 100 г моркви;
– 400 г курячого філе;
Інгредієнти для окрошки:
– 1 л курячого бульйону;
– 600 мл кефіру;
– 150 г сметани;
– 200 г огірків;
– 200 г редиски;
– 400 г картоплі;
– відварене куряче м'ясо;
– 3 шт. курячих яєць;
– кріп;
– петрушка;
– зелена цибуля;
– 1 ст. л. гірчиці;
– сіль на ваш смак.
Приготування:
- Приготуйте курячий бульйон: відваріть у великій каструлі моркву, курятину, цибулю. Першу воду злийте.
- Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця відваріть до готовності – 8 хвилин.
- Наріжте овочі та курятину дрібними кубиками.
- Подрібніть зелень.
- У великій мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти та залийте бульйоном, кефіром та сметаною.
- Посоліть та поперчіть окрошку на ваш смак, додайте гірчицю та перемішайте.
- Відправте окрошку в холодильник на 1 – 2 години. Смачного!
Рецепт гаспачо
- Час: 4 години
- Порції: 6
Гаспачо / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 5 – 6 томатів;
– 1 шт. болгарського перцю;
– ¼ червоної цибулі;
– 3 шт. огірків;
– 40 – 50 г тостового хліба;
– 3 ст. л оливкової олії;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль на ваш смак;
– перець чилі на ваш смак;
– цукор на ваш смак;
– лимонний сік на ваш смак.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.
- Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.
- Огірки наріжте шматочками.
- Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.
- Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.
- Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.
- Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.
- Страва готова. Смачного!
Рецепт борщу
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Український борщ / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 5 л води;
– 700 – 900 г курятини;
– 200 г ріпчастої цибулі;
– 200 г моркви;
– 300 г болгарського перцю;
– 200 г буряка;
– 400 г картоплі;
– 700 – 800 г білокачанної капусти;
– 300 г помідорів;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль на ваш смак;
– перець горошком на ваш смак;
– 20 мл оцту;
– кріп;
– петрушка;
– соняшникова олія для смаження.
Приготування:
- Відваріть м'ясо у великій каструлі. Зніміть піну шумівкою.
- Додайте моркву та цибулю і варіть бульйон протягом години.
- Запечіть помідори та болгарський перець в духовці при 200 градусах.
- Наріжте картоплю і цибулю кубиком на ваш смак, а моркву та буряк – соломкою. Капусту дрібно насічіть ножем.
- Подрібніть кріп, петрушку та часник.
- Почистіть від шкірки та насіння помідори та перець і наріжте м'якоть шматочками.
- Вийміть з бульйону м'ясо, моркву та цибулю, натомість додайте до нього картоплю.
- На розігрітій сковорідці з олією обсмажте нарізану цибулю, помідори, перець та моркву. Додайте спецій.
- Додайте засмажку в бульйон та перемішайте.
- Розберіть м'ясо на волокна та додайте до страви.
- Додайте обсмажений буряк до страви, влийте оцет, чорний перець горошком та перемішайте.
- Вкиньте до борщу капусту, часник та зелень, доведіть борщ до перших ознак кипіння та вимкніть вогонь під каструлею.
- Накрийте кришкою борщ та залишіть настоятися на 30 – 50 хвилин. Страва готова – смачного!