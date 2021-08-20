Від окрошки до борщу: чотири рецепти перших страв на будь-який смак

20 серпня 2021 , 18:05
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо ви не знаєте, що смачного приготувати на першу страву, Ліза Глінська підготувала для вас чотири рецепти смачних та корисних супів для всієї родини. Який з них обрати, чи приготувати всі по черзі – обирати вам!

Рецепт холодника

  • Час: 30 хвилин + 80 на підготовку інгредієнтів;
  • Порції: 6

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Холодник / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 3 шт. відварених курячих яєць;
 – 3 – 4 огірки;
 – 1 л айрану або кефіру;
 – зелена цибуля;
 – кріп;
 – 200 мл овочевого бульйону;
 – 3 шт. варених буряків;
 – 1 ст. л. хрону;
 – сіль на ваш смак;
 – 100 г сметани;
 – перепелині яйця.

Приготування:

  1. Натріть яйця та буряк на грубій тертці.
  2. Почистіть огірки від шкірки та наріжте дрібною соломкою.
  3. Дрібно наріжте цибулю та кріп.
  4. З'єднайте всі вище згадані інгредієнти в мисці та заправте айраном. Додайте хрону та перемішайте.
  5. Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.
  6. Посоліть холодник на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт окрошки

  • Час: 4 години
  • Порції: 6 – 8


Окрошка / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти для бульйону:
 – 100 г ріпчастої цибулі;
 – 100 г моркви;
 – 400 г курячого філе;
  Інгредієнти для окрошки:
 – 1 л курячого бульйону;
 – 600 мл кефіру;
 – 150 г сметани;
 – 200 г огірків;
 – 200 г редиски;
 – 400 г картоплі;
 – відварене куряче м'ясо;
 – 3 шт. курячих яєць;
 – кріп;
 – петрушка;
 – зелена цибуля;
 – 1 ст. л. гірчиці;
 – сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Приготуйте курячий бульйон: відваріть у великій каструлі моркву, курятину, цибулю. Першу воду злийте.
  2. Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця відваріть до готовності – 8 хвилин.
  3. Наріжте овочі та курятину дрібними кубиками.
  4. Подрібніть зелень.
  5. У великій мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти та залийте бульйоном, кефіром та сметаною.
  6. Посоліть та поперчіть окрошку на ваш смак, додайте гірчицю та перемішайте.
  7. Відправте окрошку в холодильник на 1 – 2 години. Смачного!

Рецепт гаспачо

  • Час: 4 години
  • Порції: 6


Гаспачо / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
– 5 – 6 томатів;
– 1 шт. болгарського перцю;
– ¼ червоної цибулі;
– 3 шт. огірків;
– 40 – 50 г тостового хліба;
– 3 ст. л оливкової олії;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль на ваш смак;
– перець чилі на ваш смак;
– цукор на ваш смак;
– лимонний сік на ваш смак.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.
  2. Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.
  3. Огірки наріжте шматочками.
  4. Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.
  5. Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.
  6. Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.
  7. Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.
  8. Страва готова. Смачного!

Рецепт борщу

  • Час: 2 години
  • Порції: 8 – 10


Український борщ / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 5 л води;
 – 700 – 900 г курятини;
 – 200 г ріпчастої цибулі;
 – 200 г моркви;
 – 300 г болгарського перцю;
 – 200 г буряка;
 – 400 г картоплі;
 – 700 – 800 г білокачанної капусти;
 – 300 г помідорів;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – сіль на ваш смак;
 – перець горошком на ваш смак;
 – 20 мл оцту;
 – кріп;
 – петрушка;
 – соняшникова олія для смаження.

Приготування:

  1. Відваріть м'ясо у великій каструлі. Зніміть піну шумівкою.
  2. Додайте моркву та цибулю і варіть бульйон протягом години.
  3. Запечіть помідори та болгарський перець в духовці при 200 градусах.
  4. Наріжте картоплю і цибулю кубиком на ваш смак, а моркву та буряк – соломкою. Капусту дрібно насічіть ножем.
  5. Подрібніть кріп, петрушку та часник.
  6. Почистіть від шкірки та насіння помідори та перець і наріжте м'якоть шматочками.
  7. Вийміть з бульйону м'ясо, моркву та цибулю, натомість додайте до нього картоплю.
  8. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте нарізану цибулю, помідори, перець та моркву. Додайте спецій.
  9. Додайте засмажку в бульйон та перемішайте.
  10. Розберіть м'ясо на волокна та додайте до страви.
  11. Додайте обсмажений буряк до страви, влийте оцет, чорний перець горошком та перемішайте.
  12. Вкиньте до борщу капусту, часник та зелень, доведіть борщ до перших ознак кипіння та вимкніть вогонь під каструлею.
  13. Накрийте кришкою борщ та залишіть настоятися на 30 – 50 хвилин. Страва готова – смачного!

 

Автор: Богданна Рибак