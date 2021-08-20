Від окрошки до борщу: чотири рецепти перших страв на будь-який смак

Якщо ви не знаєте, що смачного приготувати на першу страву, Ліза Глінська підготувала для вас чотири рецепти смачних та корисних супів для всієї родини. Який з них обрати, чи приготувати всі по черзі – обирати вам!

Рецепт холодника

Час: 30 хвилин + 80 на підготовку інгредієнтів;

30 хвилин + 80 на підготовку інгредієнтів; Порції: 6

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Холодник / Фото зі сторінки Лізи Глінської

– 3 шт. відварених курячих яєць;– 3 – 4 огірки;– 1 л айрану або кефіру;– зелена цибуля;– кріп;– 200 мл овочевого бульйону;– 3 шт. варених буряків;– 1 ст. л. хрону;– сіль на ваш смак;– 100 г сметани;– перепелині яйця.

Приготування:

Натріть яйця та буряк на грубій тертці. Почистіть огірки від шкірки та наріжте дрібною соломкою. Дрібно наріжте цибулю та кріп. З'єднайте всі вище згадані інгредієнти в мисці та заправте айраном. Додайте хрону та перемішайте. Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте. Посоліть холодник на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт окрошки

Час: 4 години

4 години Порції: 6 – 8



Окрошка / Фото зі сторінки Лізи Глінської

– 100 г ріпчастої цибулі;– 100 г моркви;– 400 г курячого філе;– 1 л курячого бульйону;– 600 мл кефіру;– 150 г сметани;– 200 г огірків;– 200 г редиски;– 400 г картоплі;– відварене куряче м'ясо;– 3 шт. курячих яєць;– кріп;– петрушка;– зелена цибуля;– 1 ст. л. гірчиці;– сіль на ваш смак.

Приготування:

Приготуйте курячий бульйон: відваріть у великій каструлі моркву, курятину, цибулю. Першу воду злийте. Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця відваріть до готовності – 8 хвилин. Наріжте овочі та курятину дрібними кубиками. Подрібніть зелень. У великій мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти та залийте бульйоном, кефіром та сметаною. Посоліть та поперчіть окрошку на ваш смак, додайте гірчицю та перемішайте. Відправте окрошку в холодильник на 1 – 2 години. Смачного!

Рецепт гаспачо

Час : 4 години

: 4 години Порції: 6



Гаспачо / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками. Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками. Огірки наріжте шматочками. Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння. Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси. Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку. Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин. Страва готова. Смачного!

Рецепт борщу

Час : 2 години

: 2 години Порції: 8 – 10

– 5 – 6 томатів;– 1 шт. болгарського перцю;– ¼ червоної цибулі;– 3 шт. огірків;– 40 – 50 г тостового хліба;– 3 ст. л оливкової олії;– 1 – 2 зубчики часнику;– сіль на ваш смак;– перець чилі на ваш смак;– цукор на ваш смак;– лимонний сік на ваш смак.



Український борщ / Фото зі сторінки Лізи Глінської

– 5 л води;– 700 – 900 г курятини;– 200 г ріпчастої цибулі;– 200 г моркви;– 300 г болгарського перцю;– 200 г буряка;– 400 г картоплі;– 700 – 800 г білокачанної капусти;– 300 г помідорів;– 2 – 3 зубчики часнику;– сіль на ваш смак;– перець горошком на ваш смак;– 20 мл оцту;– кріп;– петрушка;– соняшникова олія для смаження.

Приготування: