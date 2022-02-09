Від задоволення можна зомліти: намазка з авокадо на всі випадки життя

9 лютого 2022 , 10:04
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Алігаторова груша набирає все більше популярності в раціоні українців. Авокадо може похизуватися не лише фантастичною кількістю корисних властивостей, а й неповторним смаком.

В арсеналі кожної господині мусить бути особлива намазка для бутербродів, яка чудово підійде для швидкого перекусу. Однією з них може стати чудова паста з авокадо.

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Рецепт настільки простий, що повторити його може навіть дитина. Головне – не давати пасті закінчуватися, адже вона швидко стане улюбленицею вашого столу.

Рецепт намазки з авокадо

Час: 30 хвилин

Порцій: 15

Особливе задоволення / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 2 авокадо;
  • 3 яйця;
  • половинка фіолетової цибулі;
  • четвертинка лимону;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 столові ложки сметани або майонезу.

Приготування

  1. Яйця варимо та чистимо, потім нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Половинку цибулі нарізаємо та змішуємо з яйцями в окремій тарілці.
  3. Миємо та чистимо авокадо, також нарізаємо його на дрібні кубики. Обов'язково потрібно додати до нього сік лимона, щоб авокадо не потемнішав.
  4. Давимо часник у тарілку з авокадо.
  5. Додаємо сметану, майонез, улюблені спеції та гарно перемішуємо.
  6. Додаємо у суміш яйця з цибулею.
  7. Подавати намазку можна на будь-якому улюбленому хлібі.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська