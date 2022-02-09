Від задоволення можна зомліти: намазка з авокадо на всі випадки життя
9 лютого 2022 , 10:04Читать новость на русском
Алігаторова груша набирає все більше популярності в раціоні українців. Авокадо може похизуватися не лише фантастичною кількістю корисних властивостей, а й неповторним смаком.
В арсеналі кожної господині мусить бути особлива намазка для бутербродів, яка чудово підійде для швидкого перекусу. Однією з них може стати чудова паста з авокадо.
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Рецепт настільки простий, що повторити його може навіть дитина. Головне – не давати пасті закінчуватися, адже вона швидко стане улюбленицею вашого столу.
Рецепт намазки з авокадо
Час: 30 хвилин
Порцій: 15
Особливе задоволення / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 2 авокадо;
- 3 яйця;
- половинка фіолетової цибулі;
- четвертинка лимону;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки сметани або майонезу.
Приготування
- Яйця варимо та чистимо, потім нарізаємо дрібними кубиками.
- Половинку цибулі нарізаємо та змішуємо з яйцями в окремій тарілці.
- Миємо та чистимо авокадо, також нарізаємо його на дрібні кубики. Обов'язково потрібно додати до нього сік лимона, щоб авокадо не потемнішав.
- Давимо часник у тарілку з авокадо.
- Додаємо сметану, майонез, улюблені спеції та гарно перемішуємо.
- Додаємо у суміш яйця з цибулею.
- Подавати намазку можна на будь-якому улюбленому хлібі.
Смачного!