Від задоволення можна зомліти: намазка з авокадо на всі випадки життя

Алігаторова груша набирає все більше популярності в раціоні українців. Авокадо може похизуватися не лише фантастичною кількістю корисних властивостей, а й неповторним смаком.

В арсеналі кожної господині мусить бути особлива намазка для бутербродів, яка чудово підійде для швидкого перекусу. Однією з них може стати чудова паста з авокадо.

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Рецепт настільки простий, що повторити його може навіть дитина. Головне – не давати пасті закінчуватися, адже вона швидко стане улюбленицею вашого столу.

Рецепт намазки з авокадо

Час: 30 хвилин

Порцій: 15

Особливе задоволення / Фото Pixabay

Інгредієнти

2 авокадо;

3 яйця;

половинка фіолетової цибулі;

четвертинка лимону;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки сметани або майонезу.

Приготування

Яйця варимо та чистимо, потім нарізаємо дрібними кубиками. Половинку цибулі нарізаємо та змішуємо з яйцями в окремій тарілці. Миємо та чистимо авокадо, також нарізаємо його на дрібні кубики. Обов'язково потрібно додати до нього сік лимона, щоб авокадо не потемнішав. Давимо часник у тарілку з авокадо. Додаємо сметану, майонез, улюблені спеції та гарно перемішуємо. Додаємо у суміш яйця з цибулею. Подавати намазку можна на будь-якому улюбленому хлібі.

Смачного!