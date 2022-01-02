Відходимо від свят: легкі страви, що вражають смаком
Джерело:24 канал
Свята – це період, коли кожен з нас проводить багато часу як на кухні, так і за столом. Але невеличкий відпочинок від такого темпу не завадить нікому.
Смачні страви, які можуть похизуватися легкістю приготування та користю для організму – чудова опція для невеличкої святкової паузи. Проводити на кухні всі свята – далеко не найкращий вибір.
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Проста та смачна їжа – саме те, що потрібно для поповнення запасу сил на подальше святкування у колі друзів та родини.
Кускус з зеленню
Легко та смачно / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 400 грам кускусу;
- 200 грам броколі;
- 200 грам зеленої квасолі;
- 200 грам мороженого шпинату;
- 15 грам мороженої стучкової квасолі;
- 1 велика цибуля;
- оливкова олія, сіль, 1/2 чайної ложки куркуми.
Приготування
- Очистіть та подрібніть цибулю, розберіть броколі, розморозьте шпинат та подрібніть стручкову квасолю.
- Розігрійте олію та смажте цибулю до прозорості. Додайте броколі, квасолю та куркуму.
- Залийте невеликою порцією води та тушкуйте під кришкою 5 хвилин.
- Додайте стручкову квасолю та шпинат, посоліть та тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.
- Приготуйте кускус, як вказано на упаковці.
- Перемніть кускус виделкою та додайте овочі.
Суп-пюре з брокколі
Фантастичний смак / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 300 грам броколі;
- 1 цибуля;
- 40 грам вершкового масла;
- 0,5 літра бульйону;
- 100 мілілітрів вершків;
- 200 мілілітрів молока;
- 1 столова ложка борошна;
- сіль, перець – до смаку.
Приготування
- Промийте та розділіть броколі. Опустіть броколі в доведений до кипіння бульйон та варіть до готовності на маленькому вогні. Потім блендеруємо броколі до однорідного пюре.
- Розводимо борошно у молоці та поступово вливаємо у суп.
- Додаємо у суп вершки та доводимо до кипіння.
- Перед подачею додаємо у суп зелень та сухарі.
Курка з ананасом
Неймовірне поєднання / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 150 грам курячого філе;
- 100 грам консервованого ананасу;
- 50 грам майонезу;
- 50 грам твердого сиру;
- сіль, перець – до смаку.
Приготування
- Відбиваємо курячу грудку та викладаємо на деко.
- Солимо та перчимо грудку, а потім змащуємо майонезом.
- Викладаємо ананас по всій поверхні курятини. ПОсипаємо все тертим сиром.
- Випакаємо у духовці при температурі 180 градусів до утворення на поверхні сиру скоринки.