Як приготувати відкриті вареники з куркою: домашній рецепт

На Масляну готують не тільки млинці, а й смачні вареники з курячим філе. Ми впевнені така страва сподобається дорослим і дітям.

Вареники – одна з найулюбленіших страв української кухні. За цим рецептом вареники з начинкою з ніжного курячого філе, ароматною петрушкою, виходять соковитими та смачними.

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Рецепт вареників

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор. У каструлі розігрійте молоко, додайте до борошна, акуратно перемішайте. Залиште для охолодження. Далі – додайте яйце, перемішайте. замісіть тісто. Загорніть готове тісто харчовою плівкою, залиште у холодильнику протягом однієї години. Почистіть цибулю, розріжте навпіл. Петрушку помийте. Для приготування начинки подрібніть за допомогою м'ясорубки куряче філе з петрушкою та цибулею, викладіть у миску, додайте сіль, перець, перемішайте. Розкатайте тісто у 2-3 мм, за допомогою форми виріжте кружальця діаметром 5 см. На середину викладіть одну чайну ложку начинки, сформуйте кошик у вигляді, закріпіть краї. Відваріть вареники на пару протягом п'яти хвилин. Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!

– 500 грамів курячого філе (стегна);– 100 грамів цибулі;– 20 грамів петрушки;– сіль, перець.– 250 грамів борошна гречаного;– 250 грамів борошна пшеничного;– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 30 грамів вершкового масла 82%;– 1 яйце;– 100 грамів сметани 10-25%;– цукор;– сіль.