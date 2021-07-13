Відкритий пиріг з кабачком і томатами: простий домашній рецепт

13 липня 2021 , 13:17
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Джерело:

24 канал

Ніжний та смачний літній пиріг з кабачком і томатами – чудова ідея на обід. Запишіть собі рецепт.

Ароматний пиріг з сезонних овочів, сметанним соусом та тертим сиром, сподобається всій родині.  Його можна подавати як основну страву або як смачний перекус.

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Тісто використовуйте будь-яке  – пісочне, листкове. У начинку додавайте кабачок або цукіні, часник, петрушку, улюблені спеції та соус. 

Рецепт пирога з кабачком і томатами 

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 4 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 179 ккал
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 200 грамів томатів;
– 500 грамів пісочного тіста;
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 300 грамів сметани 15%;
– 3 яйця;
– 150 грамів сиру твердого;
– перець;
– сіль.
  1. Кабачок (або цукіні) помийте, почистіть, наріжте кільцями.

Цукіні/ Фото Unsplash

  1. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кільцями.

Томати/ Фото Unsplash

  1. Для приготування соусу у мисці змішайте сметану з яйцями, додайте сіль, перець.
  2. Сир натріть на грубій тертці.
  3. Форму змастіть вершковим маслом. Готове тісто розморозьте заздалегідь, викладіть у форму. Далі – викладіть колом кабачки з томатами, влийте соус, зверху викладіть тертий сир.

Тісто для пирога/ Фото Unsplash

  1. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 35 – 40 хвилин.

Пиріг з кабачком і томатами/ Фото Unsplash

  1. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева