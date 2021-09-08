Відмінна намазка на хліб: рецепт ікри з баклажанів від Клопотенка
8 вересня 2021 , 11:18Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Талановитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко обожнює ікру з баклажанів та поділився з читачами її рецептом.
Овочева ікра чудово підійде як закуска до святкового чи буденного столу. Найкраще вона смакує зі свіжим шматочком хліба чи грінкою. Ікру з баклажанів зберігайте в холодильнику протягом 2 тижнів.
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Рецепт ікри з баклажанів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Ікра з баклажанів / Фото Обозреватель
– 1 баклажан;
– 2 солодких болгарських перці;
– 3 зубчики часнику;
– 1 помідор;
– 5 мл олії;
– 5 г вершкового масла;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та змастіть олією.
- Викладіть на деко всі овочі та запечіть їх в духовці протягом 15 – 20 хвилин.
- Дістаньте овочі з духовки і дайте їм охолонути при кімнатній температурі. Ретельно зніміть з них шкірку та видаліть кісточки.
- Перекладіть овочі у чашу блендера та подрібніть в пюре.
- Додайте сіль, мелений перець і вершкове масло, ще раз перебийте блендером.
- Ікра з баклажанів готова. Смачного!