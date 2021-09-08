Відмінна намазка на хліб: рецепт ікри з баклажанів від Клопотенка

8 вересня 2021 , 11:18
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Джерело:

Євген Клопотенко

Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Талановитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко обожнює ікру з баклажанів та поділився з читачами її рецептом.

Овочева ікра чудово підійде як закуска до святкового чи буденного столу. Найкраще вона смакує зі свіжим шматочком хліба чи грінкою. Ікру з баклажанів зберігайте в холодильнику протягом 2 тижнів.

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Рецепт ікри з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Ікра з баклажанів / Фото Обозреватель

Інгредієнти:
 – 1 баклажан;
 – 2 солодких болгарських перці;
 – 3 зубчики часнику;
 – 1 помідор;
 – 5 мл олії;
 – 5 г вершкового масла;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та змастіть олією.
  1. Викладіть на деко всі овочі та запечіть їх в духовці протягом 15 – 20 хвилин.
  1. Дістаньте овочі з духовки і дайте їм охолонути при кімнатній температурі. Ретельно зніміть з них шкірку та видаліть кісточки.
  1. Перекладіть овочі у чашу блендера та подрібніть в пюре.
  1. Додайте сіль, мелений перець і вершкове масло, ще раз перебийте блендером.
  1. Ікра з баклажанів готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак