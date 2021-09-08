Відмінна намазка на хліб: рецепт ікри з баклажанів від Клопотенка

Не знаєте, що приготувати з баклажанів? Талановитий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко обожнює ікру з баклажанів та поділився з читачами її рецептом.

Овочева ікра чудово підійде як закуска до святкового чи буденного столу. Найкраще вона смакує зі свіжим шматочком хліба чи грінкою. Ікру з баклажанів зберігайте в холодильнику протягом 2 тижнів.

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Рецепт ікри з баклажанів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Ікра з баклажанів / Фото Обозреватель

– 1 баклажан;– 2 солодких болгарських перці;– 3 зубчики часнику;– 1 помідор;– 5 мл олії;– 5 г вершкового масла;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та змастіть олією.

Викладіть на деко всі овочі та запечіть їх в духовці протягом 15 – 20 хвилин.

Дістаньте овочі з духовки і дайте їм охолонути при кімнатній температурі. Ретельно зніміть з них шкірку та видаліть кісточки.

Перекладіть овочі у чашу блендера та подрібніть в пюре.

Додайте сіль, мелений перець і вершкове масло, ще раз перебийте блендером.