Відмінний гарнір з картоплі: готуємо французький гратен в духовці
15 червня 2022 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Набридли звичні страви з картоплі і закортіло чогось нового, але не за всі гроші? Ми маємо для вас рецепт картопляного гратена. Вам сподобається!
Картопляний гратен – це неймовірно смачна та вишукана страва, яка буде відмінним доповненням до м'яса чи риби, або ж до свіжого салату.
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Шеф-кухар та фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. професіонали" Микола Люлько подає цю страву у закладі в якому працює. Якщо ви не маєте змоги скуштувати його у шефа – приготуйте вдома. Кухар поділився рецептом гарніру з картоплі та впевнений, що він стане і вашим улюбленим теж!
Рецепт картопляного гратена
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 8
– 1300 грамів картоплі;
– 230 мілілітрів молока;
– 230 мілілітрів вершків
– 15 грамів часнику;
– 10 грамів свіжого розмарину;
– 15 грамів солі;
– 2 штуки сирих курячих яєць;
– 60 грамів сиру пармезан;
– 200 грамів сиру моцарела.
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю від шкірки та промийте водою від залишків бруду.
- Тонко наріжте картоплю – вона повинна бути товщиною 1 – 2 міліметри. Якщо у вас є мандоліна або слайсер – використайте його. Якщо немає – нарізайте гострим ножем.
- Замочіть нарізану картоплю у глибокому посуді з холодною водою. Так ви вимиєте зайвий крохмаль з овоча.
- Для заправки гратена вилийте молоко у сотейник та додайте свіжі гілочки розмарину. Доведіть його до кипіння, щоб розмарин віддав свій аромат рідині. Процідіть все через сито.
- Влийте до ароматного молока вершки, додайте натертий на грубій тертці сир моцарела, часник та пармезан.Вибийте туди два сирих курячих яйця та присмачте спеціями. Ретельно перемішайте все вінчиком.
- Злийте воду з картоплі, додайте її у молочно-сирну заправку та перемішайте руками.
- Жаротривку форму для запікання вкрийте шаром пергаменту для випікання, змастіть вершковим маслом. Викладіть картоплю, зверху залийте все залишками молочно-сирної суміші.
- Запікайте картопляний гратен в розігрітій до 160 градусів 1,5 – 2 години під кришкою. Наприкінці підкрутіть температуру до 180 та запікайте гратен без кришки ще 10 хвилин, щоб отримати хрумку скоринку.
- Подавайте гратен до столу з соусом з грецького йогурту та м'яти. Смачного!