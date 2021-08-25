Відоме ім'я першої учасниці кулінарного шоу: на "Пекельну кухню" прийшла кухарка з "Ревізора"

Вже за кілька тижнів 20-ка шеф-кухарів буде боротися за перемогу у новому реаліті-шоу на Новому каналі "Пекельна кухня". Стало відомо, що на кастинг проєкту прийшла дівчина, котра працювала бренд-шефом у ресторані, який боровся за заповітну табличку "Ревізора".

Відомо, що до 20-ки найкращих кухарів нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" пройшла 25-річна Марія Гуд.

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Дівчина з 13-ти років працює на кухні, і не зважаючи на юний вік вже стала шеф-кухарем ресторану. Чи зможе вона впоратися із пекельним ритмом проєкту та не впасти в очах головного судді Алекса Якутова, дізнаємося вже за кілька тижнів.

Марія Гуд / Фото Новий канал

"Серед ночі по телебаченні побачила рекламу кастингу в "Пекельну кухню" на Новому каналі, зрозуміла, що це мій шанс. Коли пройшла, постало питання про те, щоб поїхати на три місяці. Довго радилися із засновником і керуючою ресторану, але прийшли до рішення, що я маю використовувати можливість розвитку у професії. Хочу заново вдихнути свіжого кухарського повітря і нагадати собі, навіщо я працюю на кухні по 16 годин", прокоментувала Марія.



Марія Гуд / Фото Новий канал

Дівчина не вперше буде в ефірі Нового каналу. У 2019 році до ресторану, де вона працювала бренд-шефом, нагрянула команда проєкту "Ревізор". До роботи Марії претензій не було, але плутанина з медичними книжками в персоналу вартувала закладу заповітної таблички.

Тоді зрозуміла, що потрібно вміти приймати критику. Адже критикуючи, експерти не хочуть тебе образити. Це шанс щось змінити, стати кращими для гостя. До цієї зустрічі з Новим каналом я не довіряла телебаченню. Думала, що там все за сценарієм, все придумано і награно, – відзначила дівчина.

Чи стане дівчина найкращим кухарем "Пекельної кухні" – дивіться всією сім'єю з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.