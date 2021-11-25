Відомі фіналісти премії "СІЛЬ" 2021 у номінації "Найкраща кафе-пекарня": список закладів

25 листопада 2021 , 21:40
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СІЛЬ – Ресторанна премія

Який продукт ви споживаєте чи не щодня? Так, це ароматний, пухкий та з хрумкою скоринкою хліб. Ми впевнені, що саме ця номінація премії "СІЛЬ" 2021 зацікавить вас найбільше. Отож, нумо знайомитися з кафе-пекарнями!

Переможця в номінації "Найкраща кафе-пекарня" буде оголошено 28 листопада під час IX урочистої церемонії нагородження премії "СІЛЬ". А поки, нумо знайомитися із претендентами за "сковорідку".

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Фіналісти премії "СІЛЬ" 2021 у номінації "Найкраща кафе-пекарня"

BREADWAY, Одеса


Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Paul, Київ (вул. Городецького, 6)


Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Культ хліба, Львів (вул. Юрія Липи, 20)


Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Живий хліб, Львів


Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Волконський, Київ (бульвар Лесі Українки, 30В)


Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Що таке премія "СІЛЬ"

Національна ресторанна премія "СІЛЬ" – головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні. Премія заснована Андрієм Скіп’яном у 2013 році.

 

Автор: Богданна Рибак