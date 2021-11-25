Відомі фіналісти премії "СІЛЬ" 2021 у номінації "Найкраща кафе-пекарня": список закладів

21:40

Який продукт ви споживаєте чи не щодня? Так, це ароматний, пухкий та з хрумкою скоринкою хліб. Ми впевнені, що саме ця номінація премії "СІЛЬ" 2021 зацікавить вас найбільше. Отож, нумо знайомитися з кафе-пекарнями!