Відомий японський суп: готуємо апетитний курячий рамен

Рамен – всесвітньо відомий японський суп з локшиною. Ця страва славиться своїм насиченим смаком та ароматним запахом. Дізнайтеся, як із курячого філе можна приготувати таку екзотику та здивувати рідних.

Суп рамен готується на м’ясному, рідше рибному бульйоні та подається із пшеничною локшиною. Страва часто приправлена соєвим соусом або місо. Найбільш популярними додатками є м'ясо, яйця, овочі та зелень.

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Такий суп надзвичайно популярний у Кореї та Японії, хоча сьогодні смачна та поживна страва підкорила світ.

Рецепт рамену з курятини

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Апетитний суп / Фото unsplash

Інгредієнти:

4 склянки курячого бульйону;

3 столові ложки соєвого соусу;

2 курячих філе;

400 грамів свіжої локшини рамен;

половинку савойської або білокачанної капусти;

2 зварених круто яйця;

сіль до свого смаку;

зелена цибуля або подрібнена петрушка;

насіння кунжуту.

Приготування:

У великій каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон з додаванням соєвого соусу. Потім зменшіть температуру до середнього і додайте куряче філе. Прокип’ятіть все протягом п’яти хвилин, потім дістаньте і відставте трохи охолонути. Коли м’ясо охолоне, подрібніть його і покладіть назад у сковороду. Потім додайте в суп локшину і варіть 5 хвилин. Приправити сіллю на смак. В окремій каструлі варіть два яйця протягом 10 хвилин. Коли вони будуть готові, очистіть їх та розділіть навпіл. Потім наріжте капустяне листя тонкими смужками та додайте в бульйон приблизно на 30 секунд, перш ніж відчуєте, що макарони зварилися. Подавайте в мисках з половиною яйця на кожну порцію. Можна прикрасити дрібно нарізаною цибулею або петрушкою і кунжутом.