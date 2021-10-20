До Дня кухаря українські кулінари розповіли про залаштунки роботи в ресторанах

До Міжнародного дня шеф-кухаря учасники та головний суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Алекс Якутов згадали про найбільш стресові ситуації, які з ними відбувалися на роботі.

Ви, мабуть, помічали, що у багатьох шеф-кухарів на тілі й руках є татуювання? Зазвичай тату приховують шрами від порізів та опіків.

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Бути шеф-кухарем – нелегка праця. До Міжнародного дня шеф-кухаря Алекс Якутов і учасники "Пекельної кухні" розповіли про трешові ситуації на роботі в реальному житті.

Жарти довели до лікарняного ліжка

Кухарі регулярно травмуються – ріжуться та обпікаються. Найчастіше відрізають кінчики пальців на слайсері. Травми відбуваються через швидкість роботи і необережність, – розповідає Алекс Якутов.

Головний шеф-кухар та суддя проєкту "Пекельна кухня" розповів, що був свідком невдалого жарту кухарем над його колегою. Під час приготування курячого бульйону, шеф вирішив зробити зауваження підопічному, мовляв, той переварив курку.

Відданий своїй справі молодший кухар, не замислюючись, що курка й вариться для бульйону, вийняв рукою її з каструлі. Бідолаха отримав опік усієї долоні та миттю відправився до лікарні.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Свічка, що врятувала звану вечерю іноземної делегації

Без командної роботи важко працювати на кухні будь-якого ресторану. Історією з реально життя про командний дух, поділився учасник "Пекельної кухні" Равшан Мамедов.

Хлопцеві випала нагода готувати важливу вечерю для делегації з послами Франції, Німеччини та Іспанії. До неї весь штат кухарів готувався протягом тижня, але у найвідповідальніший момент на кухні закладу зникла електрика.



Равшан Мамедов / Фото Новий канал

Кухарі не могли користуватися телефонами, а ліхтариків не було взагалі. Одна свічка врятувала всю вечерю шанованих гостей. А от кухарям було не солодко, адже вони змушені були передавати її одне одному, підсвічуючи страви і доводячи їжу до досконалості.

Не дарма командна робота ціниться на кухні будь-якого ресторану.

Голодний лайнер

Свої стресові ситуації кухарського життя пригадав Юрій Діденко, шеф-кухар та учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня".

Хлопець пригадав, як йому випало працювати на круїзному лайнері. З необережності, Юрій впустив зі стелажа 3500 штук картопляних крокетів, які мали видаватися гостям до вечері. Попри стрес та паніку, команда кухарів допомогла Діденко переробити страву та вони успішно видали її в зал.



Юрій Діденко / Фото Новий канал

Ці історії з реально життя шеф-кухарів підтверджують, що вихід можна знайти з будь-якої ситуації, а особливо коли ви справжня команда.