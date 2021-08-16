Відсутність дівчини та низький ріст: Ярославський розповів про свої недоліки та комплекси

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм своїми недоліками та комплексами. Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" був максимально відвертий з шанувальниками та отримав від них максимальну підтримку в соцмережі.

Володимир Ярославський зізнався шанувальникам, що він не ідеальний та в нього теж чимало комплексів та недоліків.

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Шеф-кухар невтомно працює над собою, активно займається спортом та намагається вести здоровий спосіб життя. Володимир Ярославський чи не єдиний з поміж усіх відомих зірок кулінарії, який не боїться бути слабким та не ідеалізує себе.

Я ж не ідеальний. Не завжди такий усміхнений і добрий. Я також буваю роздратований, замотаний, засмиканий, втомлений, злий і голодний, сонний і голова у мене теж болить іноді (слава Богу не часто), – прокоментував шеф-кухар.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Комплекси та слабкості Володимира Ярославського

Свої людські слабкості кухар описав в інстаграмі та виділив з них такі:

Володимир дуже любить поїсти, через що йому потрібно себе контролювати.

Любить трохи полінуватися . Кухар навів приклад своєї ліні: він може відвідати спортзал 3 рази в тиждень замість чотирьох.

. Кухар навів приклад своєї ліні: він може відвідати спортзал 3 рази в тиждень замість чотирьох. Дає людям шанс змінитися, але найчастіше одразу помічає в них недоліки.

Володимир не вірить, що за 3 місяці можна стати справжнім фахівцем своєї справи.

Інколи він занадто чуйний та йому важко відмовити людям.

Комплексує через свій низький ріст .

. Боїться висоти.

Не лукавить, говорить правду в очі , не прикрашаючи її.

, не прикрашаючи її. Також Володимир зізнався, що не вміє робити влучні компліменти.

Я прям "майстер" компліментів – це сарказм. Часто мої компліменти дуже незграбні, – додав шеф-кухар.

Володимир, як справжній професіонал та трудоголік, занадто багато часу приділяє роботі, не залишаючи часу на себе. Саме цей фактор суттєво вплинув на його особисте життя.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Ресторатор стверджує, що через важкий характер та невміння знаходити спільну мову в побуті він досі не знайшов свою другу половинку.

Підтримка шанувальників

Шанувальники та читачі Володимира Ярославського підтримали його в коментарях під публікацією та запевнили, що у нього все ще попереду.

Всі ми не ідеальні;

Ви ідеальний, не наговорюйте на себе;

До слова, шанувальники кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та читачі блогу Володимира Ярославського вже давно запідозрили, що у кухаря роман з колегою по проєкту Ольгою Мартиновською. Ці чутки досі не підтверджує жоден з них, хоч пара часто з'являється разом на публіці та навіть відпочивала разом в Єгипті.



Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Також у серпні планується вихід спільної книги Ольги та Володимира: "100 рецептів на кожен день".

Текст з публікації Володимира Ярославського:

Мої слабкості та недоліки

Я ж не ідеальний. Не завжди такий усміхнений і добрий. Я також буваю роздратований, замотаний, засмиканий, втомлений, злий і голодний, сонний і голова у мене теж болить іноді (слава Богу не часто).

Інші мої людські слабкості:

– я дуже люблю смачно поїсти, навіть пожерти швидше (сміється) мені просто необхідно завжди себе контролювати в цьому плані;

– я люблю трохи полінуватися, але поки про це тільки мрію (сміється);

Або замість 4-х раз в тиждень, ходжу в зал 3 рази;

– мені важко робити особливі вправи для шиї – ось тут точно руки не доходять;

– іноді, коли я бачу певні лінії поведінки у людей, я "включаю" свій досвід і вже "бачу" що буде далі – і приймаю рішення До події, хоча звичайно, залишаю шанс всьому помінятися;

– я не вірю, що можна стати фахівцем у своїй справі, за 3 місяці – я більше за правило "витрать 10 тисяч годин, щоб стати кращим";

– я буваю занадто чуйний - мені важко відмовляти людям ... але я вже працюю над цим;

– буває, що я все ще переживаю через свій низький зріст;

– я боюся висоти;

– буваю занадто прямим - часто говорю в очі очевидну правду, не прикрашаючи її;

– я прям «майстер» компліментів – це сарказм, часто мої компліменти дуже незграбні. Дуже ...

– можу занадто багато приділяти часу роботі, так багато, що не залишаю на себе ,практично нічого ... що звичайно ж не змогло позначитися на відсутності особистого життя і взагалі умінні жити з кимось і знаходити спільну мову в побуті – важкий характер.

Про хороші риси характеру поговорю в наступний раз,

Поки досить.