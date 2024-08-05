Виглядає не надто апетитно: чому жовтки варених яєць зеленіють та як цього уникнути
Джерело:Parade
Інколи трапляється, що коли ми варимо яйця, то отримуємо жовтки зеленуватого відтінку. Це не шкідливо для здоров'я, але естетику страви псує.
Чому жовток зеленіє
Уся річ у тому, що яєчний білок містить сірководень. Під впливом температури білок виділяє сірчисті гази.
Цікаво "Він зробить результат довершеним": який інгредієнт гарантує, що ви створите ідеальний бутерброд
Вони створюють реакцію з сульфідом заліза, який є в жовтку, і внаслідок цього поверхня жовтка стає зеленувато-сіруватого кольору.
Як цього уникнути
Перевірений метод – готувати яйця на круто потрібно на пару. Якщо немає пароварки, то можна скористатися каструлею та друшляком. У цьому разі після того, як вода закипить, важливо накрити каструлю кришкою.
На пару яйця слід готувати 12 хвилин. Після цього часу одразу перекладаємо їх у крижану воду. В такий спосіб жовтки матимуть естетичний вигляд без зеленуватого відтінку.Цей соус повинен бути у вашій коморі: готуємо апетитний ткемалі.