Вінартерта з чорносливом: торт – віденський, але родом з Ісландії

24 вересня 2021 , 12:13
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Джерело:

Їжа

Шукаєте ідеальний торт до кави? То ось же він! Це – вінартерта, ісландський пісочний торт, прошарований джемом із чорносливу.

Багатошаровий віденський торт (саме так перекладається з ісландської vínarterta) відомий також як "Смугаста леді". І люблять його не лише в Ісландії, а й у США та Канаді. 

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Готується вінартерта доволі легко, а зберігається в холодильнику майже місяць. Тож, як видасться вільна годинка, приготуйте цей ісландський десерт і смакуйте з кавою, коли забагнеться солоденького. 

Рецепт вінартерти

  • Час: 74 години
  •  Порції: 8 – 10


Вінартерта / Фото port and fin

Інгредієнти:
 – 1 кг чорносливу;
 – 500 мл води;
 – 15 мл лимонного соку;
 – 1, 5 ч. л. кардамону;
 – 2 ч. л. ванільного екстракту;
 – ½ ч. л. меленої кориці;
 – 400 г цукру;
 – 230 г вершкового масла;
 – 2 курячих яйця;
 – 590 г пшеничного борошна;
 – 1 ч. л. розпушувача для тіста;
 – 90 мл молока.

Приготування:

  1. Залийте чорнослив водою й доведіть до кипіння. Варіть його на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. Перебийте чорнослив блендером в однорідну масу.
  1. Додайте до нього по одній чайній ложці ванільного екстракту, кардамону, половину чайної ложки кориці та 100 грамів цукру. Влийте лимонного соку та перемішайте.
  1. Збийте міксером м'яке вершкове масло з рештою цукру. По одному вибивайте яйця й далі збивайте масу.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. В окремій склянці змішайте молоко й ванільний екстракт.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. В іншій посудині змішайте борошно, половину чайної ложки кардамону та розпушувач.
  1. Додайте до масляної маси спочатку третину суміші з борошна та прянощів, далі влийте третину молока. Усе перемішайте. Далі знову борошно й молоко. Ще раз перемішайте.
  1. Замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та відправте до холодильника на 30 хвилин.
  1. Вийміть тісто й розділіть його на порційні шматки. Розкачайте кожен шматок тіста між двома шарами харчового пергаменту. Можна додатково посипати його борошном.
  1. Виріжте з тіста 5 – 7 круглих або прямокутних коржів однакового розміру.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. Перекладіть тісто на пергаменті на деко чи килимок і випікайте в духовці по 10 – 12 хвилин кожен пласт при 180 градусах.
  1. Щоб сформувати торт, прошаруйте коржі начинкою з чорносливу. Останній корж змащувати не треба.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. Загорніть торт у харчову плівку та відправте до холодильника на 3 дні. 
Важливо! Вінартерта може зберігатися в холодильнику до 4 тижнів.
  1. Що довше настоюватиметься торт, то м'якшим і смачнішим він ставатиме.


Приготування торта / Фото Їжа

  1. Готову вінартерту наріжте на порції й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак