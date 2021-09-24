Вінартерта з чорносливом: торт – віденський, але родом з Ісландії
Джерело:Їжа
Шукаєте ідеальний торт до кави? То ось же він! Це – вінартерта, ісландський пісочний торт, прошарований джемом із чорносливу.
Багатошаровий віденський торт (саме так перекладається з ісландської vínarterta) відомий також як "Смугаста леді". І люблять його не лише в Ісландії, а й у США та Канаді.
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Готується вінартерта доволі легко, а зберігається в холодильнику майже місяць. Тож, як видасться вільна годинка, приготуйте цей ісландський десерт і смакуйте з кавою, коли забагнеться солоденького.
Рецепт вінартерти
- Час: 74 години
- Порції: 8 – 10
Вінартерта / Фото port and fin
– 1 кг чорносливу;
– 500 мл води;
– 15 мл лимонного соку;
– 1, 5 ч. л. кардамону;
– 2 ч. л. ванільного екстракту;
– ½ ч. л. меленої кориці;
– 400 г цукру;
– 230 г вершкового масла;
– 2 курячих яйця;
– 590 г пшеничного борошна;
– 1 ч. л. розпушувача для тіста;
– 90 мл молока.
Приготування:
- Залийте чорнослив водою й доведіть до кипіння. Варіть його на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.
Приготування торта / Фото Їжа
- Перебийте чорнослив блендером в однорідну масу.
- Додайте до нього по одній чайній ложці ванільного екстракту, кардамону, половину чайної ложки кориці та 100 грамів цукру. Влийте лимонного соку та перемішайте.
- Збийте міксером м'яке вершкове масло з рештою цукру. По одному вибивайте яйця й далі збивайте масу.
Приготування торта / Фото Їжа
- В окремій склянці змішайте молоко й ванільний екстракт.
Приготування торта / Фото Їжа
- В іншій посудині змішайте борошно, половину чайної ложки кардамону та розпушувач.
- Додайте до масляної маси спочатку третину суміші з борошна та прянощів, далі влийте третину молока. Усе перемішайте. Далі знову борошно й молоко. Ще раз перемішайте.
- Замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та відправте до холодильника на 30 хвилин.
- Вийміть тісто й розділіть його на порційні шматки. Розкачайте кожен шматок тіста між двома шарами харчового пергаменту. Можна додатково посипати його борошном.
- Виріжте з тіста 5 – 7 круглих або прямокутних коржів однакового розміру.
Приготування торта / Фото Їжа
- Перекладіть тісто на пергаменті на деко чи килимок і випікайте в духовці по 10 – 12 хвилин кожен пласт при 180 градусах.
- Щоб сформувати торт, прошаруйте коржі начинкою з чорносливу. Останній корж змащувати не треба.
Приготування торта / Фото Їжа
- Загорніть торт у харчову плівку та відправте до холодильника на 3 дні.
- Що довше настоюватиметься торт, то м'якшим і смачнішим він ставатиме.
Приготування торта / Фото Їжа
- Готову вінартерту наріжте на порції й подавайте до столу.
Смачного!