Вишневе меню закохає з першого шматочка: Вінниця підкорює туристів новим гастросимволом міста

У рамках нового проєкту "Вінницький стандарт гостинності", близько 20-ти закладів міста погодилися ввести у свої меню незвичні страви з новим гастросимволом Вінниці – вишнею. Чим будуть дивувати ресторатори міста туристів та місцевих мешканців, – читайте у матеріалі.

Вінницький стандарт гостинності – це перший міський концепт такого спрямування в Україні. Торік його розробили вінницькі ресторатори, готельєри та маркетологи.

Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак

У Вінниці кафе та ресторани в межах проєкту "Вінницький стандарт гостинності" розробили ексклюзивне вишневе меню, а головна ягода – вишня, стала новим гастросимволом міста Вінниця!

Поспішаємо поділитися фантастичною новиною! Тепер однією причиною більше, щоб відвідати Вінницю — у нас з’явилося єдине в Україні ексклюзивне вишневе меню, в якому кожен знайде страву собі до смаку, – відзначили на офіційній сторінці в соцмережі фейсбук.

Чому саме вишня?

Ця яскрава та соковита ягода не просто так стала гастросимволом міста, адже саме вишню традиційно вирощували у Вінниці. Крім того, у Вінниці є мікрорайон Вишенька, а ще Вишня — це назва садиби М. Пирогова, де було зосереджене культурно-мистецьке життя міста у другій половині ХІХ століття.

Традиційні страви на новий лад

Близько 20 закладів дали згоди на розробку нового вишневого меню у своїх ресторанах, цим самим підтримавши ідею міської ради запровадити Вінницький стандарт гостинності.



Український борщ з вишнею / Фото visitvinnytsiavn

Наразі тільки вісім закладів пропонують гостям та місцевим жителям міста скуштувати вишукані страви у поєднанні з вишнею.



Хінкалі / Фото visitvinnytsiavn

Окрім традиційних вареників, пирогів, тортів та штрудлів, кухарі кафе та ресторанів використали цю ягоду у приготуванні соусів до м'ясних страв, у рецептах бургерів і навіть борщу на вишнях.