Випічка для початківців: ароматний сливовий пиріг за рецептом Катерини Пєскової
Джерело:інстаграм Каті Пєскової
Цей рецепт домашнього пирога від кондитерки чудово підійде для початківців у випічці, або якщо у вас не має багато часу на приготування, а солодкого хочеться. Сливи в рецепті ви сміло можете замінити на вишні, яблука або інші улюблені фрукти чи ягоди.
Щоб приготувати вдома смачний пиріг вам необхідно розморозити сливи, або використати свіжі. Решту інгредієнтів точно знайдуться на кухні будь-якої господині.
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Аромати домашньої випічки, хрумке тісто та соковиті сливи стану чудовим доповненням до склянки какао, наваристого узвару або чаю.
Рецепт сливового пирога
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Сливовий пиріг / Фото Катерини Пєскової
– 9 – 10 штук слив;
– мелена кориця;
– лимонний сік;
– 120 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 сирих яйця;
– цукрова пудра.
Приготування:
- У глибокому посуді збийте вершкове масло з цукром до білої маси.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, яйця та замісіть тісто.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Розкачайте тісто в тонкий шар та викладіть у круглу форму для випікання. Не забудьте вкрити її пергаментом.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Сливи розріжте навпіл, видаліть кісточки. Полийте їх лимонним соком та посипте корицею.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Викладіть сливи на тісто та посипте цукром.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом 40 хвилин.
- Перед подачею до столу, посипте сливовий пиріг цукровою пудрою. Смачного!
Текст публікації Катерини Пєскової:
Сливовый пирог.
Люблю простые, но душевные рецепты.
Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)
Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:
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Ингредиенты
Сливы - 9-10 шт
Корица
Лимонный сок
Сливочное масло - 120 г
Сахар - 150 г
Мука - 120 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Яйца - 2 шт.
Сахарная пудра
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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.
2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.
3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.
4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.
5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)
6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)
7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.