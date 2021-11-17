Випічка для початківців: ароматний сливовий пиріг за рецептом Катерини Пєскової

19:20

Цей рецепт домашнього пирога від кондитерки чудово підійде для початківців у випічці, або якщо у вас не має багато часу на приготування, а солодкого хочеться. Сливи в рецепті ви сміло можете замінити на вишні, яблука або інші улюблені фрукти чи ягоди.