Потіште своїх рідних на Спаса: топ-3 рецепти найсмачнішої випічки з яблук

6 серпня 2024, 13:50
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На Спаса традиційно випікають смачні десерти з яблуками. Адже саме цей фрукт є справжнім символом свята.

Радимо скористатися цими простими та смачними рецептами. Така випічка точно сподобається вашим близьким, інформує Смачно 24.

Варто спробувати Такий смачний, що треба пекти два: старовинний рецепт яблучного пирога на Спаса

Яблучний пиріг

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти для крамбла:
– 80 грамів цукру;
– 50 грамів масла;
– 100 грамів борошна.
Для пирога:
– 5 яблук;
– 200 мілілітрів молока;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів горіхів;
– половина лимона;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 70 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача для тіста;
– ванільний цукор.

Приготування:

  1. Змішайте холодне масло, цукор та борошно. Робіть це швидко, щоб масло не тануло.
  2. Для начинки почистьте яблука та поріжте їх навпіл. Далі наріжте яблука тоненькими шматочками. Додайте горішки, сухофрукти, цедру лимона і сік.
  3. Окремо змішайте молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Залийте цією сумішшю яблука. Перемішайте.
  4. Форму для випікання застеліть пергаментом. На дно насипте половину крамблу. Зверху викладіть яблука в тісті. Поверх висите решту крамблу.
  5. Запікайте 60 – 80 хвилин при 180 градусах до рум'яності.

Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 грамів яблук;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 100 грамів молока;
– 30 грамів масла;
– 80 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

  1. Яблука почистьте та наріжте на тоненькі слайси. Полийте лимонним соком.
  2. Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль збийте до світлої піни. Додайте молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідності.
  3. Додайте до тіста яблука та добре перемішайте. Перекладіть масу до форми для запікання, розрівняйте та присипте мигдалевими пластівцями.
  4. Випікайте в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин. Якщо підгоряє верх, накрийте його фольгою.

Рецепт цвєтаєвського яблучного пирога

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм яблук;
– 2 склянки борошна;
– 600 мілілітрів сметани;
– 150 грамів масла;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 склянка цукру;

– 0,5 чайної ложки соди;
– 1 яйце.

Приготування:

  1. Натріть масло на грубій тертці й додайте до нього 1,5 склянки борошна. Розітріть суміш руками на крихти.
  2. Влийте половину склянки сметани й перемішайте. Додайте соду, погашену оцтом, і замісіть тісто.
  3. Яблука почистьте від шкірки, видаліть насіння та плодоніжки. Наріжте тонкими скибочками.
  4. Розкачайте тісто в тонкий пласт і вистеліть ним дно форми так, щоб утворилися бортики.
  5. Викладіть на тісто яблука.
  6. В окремій мисці змішайте решту сметани, яйце, цукор та 2 столові ложки борошна. Суміш трішки збийте виделкою й вилийте на яблука.
  7. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте до неї пиріг на 50 хвилин.

Смачного!

Автор: Ольга Котів