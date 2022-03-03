Вирощуємо дріжджі вдома: рецепт шеф-кухаря Павла Серветника

3 березня 2022 , 12:15
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Джерело:

інстаграм Павла Серветника

За відсутності на ринку та в магазинах свіжих та сухих дріжджів, ви можете приготувати їх власноруч. Щоправда, вам потрібно мати хоча б один пакетик, щоб їх розмножувати.

Щоб приготувати домашню здобу потрібні дріжджі. Що робити,я кщо вони в одну мить зникли з прилавків супермаркетів та магазинів? Український шеф-кухар Павло Серветник поділився з читачами в інстаграмі рецептом домашніх дріжджів, точніше їх розмноженням.

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Як розмножити дріжджі вдома

Час: 4 – 5 годин

Порції: 300 грамів

Інгредієнти:
 – 100 грамів води;
 – 100 грамів борошна;
 – 100 грамів дріжджів.

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте ледь теплу воді, дріжджі та борошно.
  1. Ретельно перемішайте все руками та залишіть в теплому місці, попередньо накривши рушником або шаром харчової плівки.
  1. Через 4 – 5 годин ви отримаєте 300 грамів дріжджової маси, яка рівноцінна звичайним (пресованим).
  1. Використовуйте потрібну кількість до випічки, решту (100 грамів) знову розмножуємо згідно з рецептом.
Зверніть увагу! Якщо ви хочете залишити їх на наступний день – відправте масу в холодильник. Перед використанням додайте борошно, воду та вони знову "оживуть".
Автор: Богданна Рибак