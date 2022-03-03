Вирощуємо дріжджі вдома: рецепт шеф-кухаря Павла Серветника
3 березня 2022 , 12:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Павла Серветника
За відсутності на ринку та в магазинах свіжих та сухих дріжджів, ви можете приготувати їх власноруч. Щоправда, вам потрібно мати хоча б один пакетик, щоб їх розмножувати.
Щоб приготувати домашню здобу потрібні дріжджі. Що робити,я кщо вони в одну мить зникли з прилавків супермаркетів та магазинів? Український шеф-кухар Павло Серветник поділився з читачами в інстаграмі рецептом домашніх дріжджів, точніше їх розмноженням.
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Як розмножити дріжджі вдома
Час: 4 – 5 годин
Порції: 300 грамівІнгредієнти:
– 100 грамів води;
– 100 грамів борошна;
– 100 грамів дріжджів.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте ледь теплу воді, дріжджі та борошно.
- Ретельно перемішайте все руками та залишіть в теплому місці, попередньо накривши рушником або шаром харчової плівки.
- Через 4 – 5 годин ви отримаєте 300 грамів дріжджової маси, яка рівноцінна звичайним (пресованим).
- Використовуйте потрібну кількість до випічки, решту (100 грамів) знову розмножуємо згідно з рецептом.