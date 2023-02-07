Вишневий пиріг із заварним кремом
7 лютого 2023, 09:18Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Французькі тарти (відкриті пироги) завжди користувалися шаленою популярністю у світі. Чому б і нам не приготувати його вдома?
Вишневий тарт і заварним кремом – відмінний варіант для домашньої випічки. Вишні для солодкого пирога можна обрати як свіжі, так і заморожені.
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За рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька, вишневий тарт вийде ніжним, соковитим та надзвичайно смачним.
Рецепт вишневого тарту
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 6 – 8
– 250 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 200 грамів вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– 2 жовтки.
Приготування:
- Замішуємо тісто, розкатуємо шар товщиною 4 – 5 міліметрів і викладаємо у форму 28-го діаметру формуючи борти.
- Наколюємо тісто виделкою і зверху викладаємо пергамент і горох.
- Випікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин, потім знімаємо горох і випікаємо ще 10 хвилин. Даємо коржу повністю охолонути і виймаємо з форми.
– 4 жовтки;
– 400 мл молока;
– 100 г цукру;
– 10 г ванільного цукру;
– 50 г кукурудзяного крохмалю;
– 50 г вершкового масла;
– 3 г желатину замоченого водою 15 грамів.
Приготування:
- В мисці поєднуємо жовтки, молоко, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішуємо.
- Ставимо на парову баню і ретельно мішаємо поки в один момент не піде перший пар з миски і суміш загусне.
- Додаємо в гарячий крем вершкове масло і замочений желатин, перемішуємо до однорідності. Викладаємо на корж і розрівнюємо.
– 500 грамів замороженої вишні;
– 6 грамів желатину замоченого водою 45 грамів;
– 1 – 2 столових ложки цукру;
– 2 гілочки розмарину (за бажанням).
Приготування:
- В каструлі поєднуємо вишню, цукор, розмарин і доводимо до кипіння.
- Відокремлюємо вишню і сік. Соку має бути 300 грамів. Додаємо замочений желатин, ретельно перемішуємо.
- Викладаємо на трохи загуслий крем вишню і заливаємо охолодженим соком. Залишаємо в холодильнику на ніч, щоб шари повністю застили.
Смачного!