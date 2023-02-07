Вишневий пиріг із заварним кремом

7 лютого 2023, 09:18
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Джерело:

Микола Люлько

Французькі тарти (відкриті пироги) завжди користувалися шаленою популярністю у світі. Чому б і нам не приготувати його вдома?

Вишневий тарт і заварним кремом – відмінний варіант для домашньої випічки. Вишні для солодкого пирога можна обрати як свіжі, так і заморожені.

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За рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька, вишневий тарт вийде ніжним, соковитим та надзвичайно смачним.

Рецепт вишневого тарту

  • Час: 4 – 5 годин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти для тіста:
 – 250 грамів борошна;
 – 1/2 чайної ложки солі;
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 50 грамів цукру;
 – 2 жовтки.

Приготування:

  • Замішуємо тісто, розкатуємо шар товщиною 4 – 5 міліметрів і викладаємо у форму 28-го діаметру формуючи борти.
  • Наколюємо тісто виделкою і зверху викладаємо пергамент і горох.
  • Випікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин, потім знімаємо горох і випікаємо ще 10 хвилин. Даємо коржу повністю охолонути і виймаємо з форми.

Інгредієнти для крему:
 – 4 жовтки;
 – 400 мл молока;
 – 100 г цукру;
 – 10 г ванільного цукру;
 – 50 г кукурудзяного крохмалю;
 – 50 г вершкового масла;
 – 3 г желатину замоченого водою 15 грамів.

Приготування:

  • В мисці поєднуємо жовтки, молоко, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішуємо.
  • Ставимо на парову баню і ретельно мішаємо поки в один момент не піде перший пар з миски і суміш загусне.
  • Додаємо в гарячий крем вершкове масло і замочений желатин, перемішуємо до однорідності. Викладаємо на корж і розрівнюємо.
Інгредієнти для начинки:
 – 500 грамів замороженої вишні;
 – 6 грамів желатину замоченого водою 45 грамів;
 – 1 – 2 столових ложки цукру;
 – 2 гілочки розмарину (за бажанням).

Приготування:

  • В каструлі поєднуємо вишню, цукор, розмарин і доводимо до кипіння.
  • Відокремлюємо вишню і сік. Соку має бути 300 грамів. Додаємо замочений желатин, ретельно перемішуємо.
  • Викладаємо на трохи загуслий крем вишню і заливаємо охолодженим соком. Залишаємо в холодильнику на ніч, щоб шари повністю застили.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак