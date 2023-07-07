Всього два інгредієнти: як зробити домашній вишняк
7 липня 2023, 17:04Читать новость на русском
Джерело:Smachno ua
Якщо ви ніколи не куштували домашній вишняк – саме час спробувати. Його можна придбати, а можна приготувати власноруч з вишень.
Вишняк – солодкий, трішки терпкий домашній напій з ферментованої вишні. Є безліч рецептів напою, але цей універсальний. Вам не потрібно додавати алкоголю (горілки чи спирту). Він готується методом власного бродіння.
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Рецепт домашнього вишняка без горілки
- Час: 45 – 50 днів
- Порції: 3 – 4 літри
– 3 кілограми вишень;
– 3 літри води;
– 1,5 – 3 кілограми цукру.
Приготування:
- Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.
- Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.
- Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.
- Якщо віддаєте перевагу вишнякові з терпким присмаком, кісточки з вишень не видаляйте.
- Приготовлений таким чином вишняк виходить досить міцним і солодким, якщо ж ви бажаєте, щоб він вийшов менш міцним, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. Шляхом варіювання його кількості, варіюється відповідно і міцність напою.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати варення з вишні з кісточками за нашим рецептом.