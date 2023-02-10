Прикрасить будь-який стіл: рецепт святкового салату з креветками та цитрусовою заправкою

Ця пікантна закуска є чудовою ідеєю для легкої романтичної вечері чи перекусу на роботі. Поєднання креветок та цитрусових – це насолода, перед якою просто неможливо встояти.

Салат із ніжними ароматними креветками на грилі та хрумкими овочами, хрусткими горіхами та солодкими нотками манго – це страва, яка створить свято навіть у найпохмуріший день.

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Рецепт салату з креветками, манго і цитрусовою заправкою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Вишуканий салат / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

– 250 грамів тигрових креветок (вага після очищення);

– 1 манго;

– 1 червона цибулина;

– 80 грамів салату;

– 70 грамів горіхів кеш'ю;

– 1/2 червоного перцю.

Маринад для креветок:

– 1/2 перцю чилі;

– 2 чайні ложки каррі;

– сік 1/2 лимона;

– 2 столові ложки оливкової олії:

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Заправка:

– сік 1/2 апельсина;

– 1 чайна ложка меду;

– 3 чайні ложки соку лайма;

– терта цедра 1 лайма;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– перець до смаку;

– сіль до смаку.

Приготування: