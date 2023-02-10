Прикрасить будь-який стіл: рецепт святкового салату з креветками та цитрусовою заправкою

10 лютого 2023, 20:08
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Джерело:

przyslij przepis

Ця пікантна закуска є чудовою ідеєю для легкої романтичної вечері чи перекусу на роботі. Поєднання креветок та цитрусових – це насолода, перед якою просто неможливо встояти.

Салат із ніжними ароматними креветками на грилі та хрумкими овочами, хрусткими горіхами та солодкими нотками манго – це страва, яка створить свято навіть у найпохмуріший день.

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Рецепт салату з креветками, манго і цитрусовою заправкою

Час: 30 хвилин
Порцій: 4

Вишуканий салат / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:
– 250 грамів тигрових креветок (вага після очищення);
– 1 манго;
– 1 червона цибулина;
– 80 грамів салату;
– 70 грамів горіхів кеш'ю;
– 1/2 червоного перцю.

Маринад для креветок:

– 1/2 перцю чилі;
– 2 чайні ложки каррі;
– сік 1/2 лимона;
– 2 столові ложки оливкової олії:
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Заправка:

– сік 1/2 апельсина;
– 1 чайна ложка меду;
– 3 чайні ложки соку лайма;
– терта цедра 1 лайма;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– перець до смаку;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку приготуйте маринад для креветок: всі інгредієнти помістіть в миску, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
  2. Акуратно очистіть креветки, промийте і залийте маринадом, відставте приблизно на 30 хвилин, а краще – на ніч.
  3. Після маринування обсмажте креветки на добре розігрітій сковорідці-гриль.
  4. Цибулю наріжте пір'ям, а манго очистіть і наріжте кубиками.
  5. Горіхи підсмажте на сухій сковороді, а перець наріжте кубиками.
  6. Для заправки покладіть усі інгредієнти миску, ретельно перемішайте та приправте за смаком сіллю та перцем.
  7. Листя салату промийте, обсушіть, викладіть в глибоку тарілку, додайте решту нарізаних інгредієнтів, креветки і акуратно перемішайте. Потім посипте горіхами та полийте заправкою.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська