Потрібно лише нарізати: вишуканий салат з капусти та фруктів, що готується за лічені хвилини
26 грудня 2022, 20:51Читать новость на русском
Джерело:ВВС
Швидкі салати – улюбленці кожної господині. Вони дозволяють насолодитися вишуканими смаками, навіть якщо на готування є обмаль часу.
Солодкі акценти у салатах – це завжди вдала ідея, адже вони роблять смак усіх інгредієнтів ще насиченішим. Вишукана страва, яка готується на швидку руку, увійде до вашого кулінарного арсеналу не лише для буднів, а й для прийому гостей.
Читайте також Ідеї святкових страв з курочки до Новорічного столу: 3 прості рецепти
Рецепт салату з червоної капусти та фруктів
Час: 20 хвилин
Порцій: 4 – 6
Швидко, вишукано та смачно / Фото the spruce eats
Інгредієнти:
- половина дрібно нашаткованої червонокачанної капусти (без серцевини);
- 1/4 дрібно нашаткованої савойської капусти (без серцевини);
- 1 дрібно натерта морква;
- 1 очищений та дрібно нарізаний грейпфрут;
- 2 столові ложки дрібно нарізаної м'яти;
- 4 столові ложки натурального йогурту;
- 2 столові ложки майонезу;
- 1 чайна ложка насіння кмину;
- сік 2 лаймів;
- чайна ложка дрібно натертого кореня імбиру;
- 1 дрібно нарізаний червоний перець;
- 2 чайні ложки меду.
Приготування:
- Всю капусту кладемо у широку миску. Додаємо моркву, грейпфрут та м'яту.
- В окремій мисці з'єднайте йогурт, майонез, кмин, сік лайма, імбир, перець та мед. Посоліть до свого смаку.
- Заливаємо капусту заправкою та добре перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Перед подачею ще раз добре перемішуємо.
Смачного!