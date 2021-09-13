Вишуканий суп Вішісуаз: рецепт класичної французької страви
Джерело:Їжа
Якщо ви ще не куштували цей вишуканий французький суп Вішісуаз – мерщій готуємо його разом!
Вішісуаз – це класичний суп французької кухні, який складається з цибулі порей, картоплі та вершків. Його дбайливо перебивають блендером та подають з гарніром із зеленої цибулі.
Читайте також Збираємось на осінній пікнік: корисні поради для вдалого відпочинку
Цікаво, що насправді цей суп вперше приготували не у французькому місті Віші, а в Нью-Йорку шеф-кухарем "Рітц-Карлтона" на початку минулого століття. Шеф-кухар власноруч перетворив його на холодний суп, взявши за ідею традиційний гарячий суп з цибулі порей, який популярний у Парижі. Проте назву залишив французьку, віддаючи шану попередньому рецепту.
Рецепт супу Вішісуаз
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Суп Вішісуаз / Фото Легка кулінарія
– 500 г цибулі порей;
– 500 г картоплі;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 50 г зеленої цибулі;
– 1 л курячого бульйону;
– 100 г вершкового масла;
– сіль на ваш смак;
– 200 мл вершків;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її до рум'яної скоринки.
Приготування супу / Фото Їжа
- Наріжте цибулю порей та обсмажте до рум'яної скоринки.
- Влийте бульйон до цибулі та додайте нарізану кубиками картоплю.
- Заправте суп спеціями та варіть 30 хвилин.
Приготування супу / Фото Їжа
- З'єднайте суп з вершками та перебийте його блендером в пюре.
- Для ніжної консистенції супу перетріть обсмажені овочі через дрібне сито.
Приготування супу / Фото Їжа
- Подавайте суп Вішісуаз охолодженим. Перед подачею до столу посипте його дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!