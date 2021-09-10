Вітамінне варення з обліпихи та шипшини: домашній рецепт на зиму

10 вересня 2021 , 16:17
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Смачно

Обов'язково приготуйте на зиму варення з обліпихи, воно таке ароматне та смачне, що годі стримати себе, щоб не з'їсти всю банку за раз. А у нас для вас легкий рецепт обліпихового варення, та ще й з додаванням шипшини та волоських горіхів.

Варення з обліпихи надзвичайно смачне і корисне. Щоб його приготувати вам не потрібно днями стояти на кухні, достатньо кількох годин.

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Рецепт варення з обліпихи

  • Час: 4 – 5 годин
  • Порції: 4


Обліпиха / Фото Гастроном 

Інгредієнти:
 – 1 кг обліпихи;
 – 100 г шипшини;
 – 200 г волоських горіхів;
 – 500 г цукру.

Приготування:

  1. Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.
  1. Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.
  1. Варіть сироп 20 хвилин.
  1. Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.
  1. Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
  1. З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.
  1. Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.
  1. Заздалегідь простерилізуйте банки для варення та розлийте його в них. Закрийте кришками та зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!
Автор: Богданна Рибак