Вітамінне варення з обліпихи та шипшини: домашній рецепт на зиму
10 вересня 2021 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:Смачно
Обов'язково приготуйте на зиму варення з обліпихи, воно таке ароматне та смачне, що годі стримати себе, щоб не з'їсти всю банку за раз. А у нас для вас легкий рецепт обліпихового варення, та ще й з додаванням шипшини та волоських горіхів.
Варення з обліпихи надзвичайно смачне і корисне. Щоб його приготувати вам не потрібно днями стояти на кухні, достатньо кількох годин.
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Рецепт варення з обліпихи
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 4
Обліпиха / Фото Гастроном
– 1 кг обліпихи;
– 100 г шипшини;
– 200 г волоських горіхів;
– 500 г цукру.
Приготування:
- Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.
- Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.
- Варіть сироп 20 хвилин.
- Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.
- Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
- З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.
- Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.
- Заздалегідь простерилізуйте банки для варення та розлийте його в них. Закрийте кришками та зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!