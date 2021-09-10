Вітамінне варення з обліпихи та шипшини: домашній рецепт на зиму

Обов'язково приготуйте на зиму варення з обліпихи, воно таке ароматне та смачне, що годі стримати себе, щоб не з'їсти всю банку за раз. А у нас для вас легкий рецепт обліпихового варення, та ще й з додаванням шипшини та волоських горіхів.

Варення з обліпихи надзвичайно смачне і корисне. Щоб його приготувати вам не потрібно днями стояти на кухні, достатньо кількох годин.

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Рецепт варення з обліпихи

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 4



Обліпиха / Фото Гастроном

Інгредієнти:– 1 кг обліпихи;– 100 г шипшини;– 200 г волоських горіхів;– 500 г цукру.

Приготування:

Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.

Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.

Варіть сироп 20 хвилин.

Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.

Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.

З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.

Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.