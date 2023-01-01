Поєднання смаку та користі: розвантажуємо організм салатом з моркви та маку
1 січня 2023, 18:30Читать новость на русском
Джерело:ВВС
Після новорічного застілля хочеться чогось не лише смачного, а й легкого. Чудовою опцією буде салат з моркви, смак якого приправлений маковими нотками.
Морква – це чудовий вітамінний заряд, який так потрібен організму після новорічного застілля. Його смак прекрасно доповнить мак, який є головним смаковим мотивом зими.
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Рецепт салату з моркви та маку
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Швидко та смачно / Фото ВВС
Інгредієнти:
- 6 середніх морквин;
- сік 1 лимона;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка цукрової пудри;
- 1 чайна ложка маку.
Приготування:
- Моркву грубо натираємо.
- Скроплюємо її соком лимона та оливковою олією, гарно перемішуємо.
- Додаємо в миску мак та цукрову пудру, ще раз перемішуємо.
- Подаємо салат до столу, в холодильнику його можна зберігати 2 дні.