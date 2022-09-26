Насолода для книг та посиденьок: готуємо неймовірне медово-вівсяне печиво
26 вересня 2022 , 07:22Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Печиво – це завжди гарна ідея для доповнення романтичних осінніх вечорів. Чашка улюбленого напою та солоденьке допоможуть створити ніжну домашню атмосферу, де б ви не були.
Вівсяне печиво здобуло велику популярність практично в усьому світі. Це легкий та смачний додаток до улюблених напоїв, який можна поєднувати з будь-якими смаками. Цього разу ми додамо печиву неповторного смаку завдяки меду – ще одному улюбленому продукту українців.
Читайте також Якщо шаурма – то від Döner Market: чому варто скуштувати смачний і безпечний стрітфуд
Рецепт медово-вівсяного печива
Час: 20 хвилин
Порцій: приблизно 25 штук
Насолода на повсякчас / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 1 велике яйце;
- 1 ложка меду з гвоздикою спецією та невеликою кількістю м'якоті апельсина;
- 25 грамів пшеничного борошна;
- 5 грамів вершкового масла;
- 5 грамів цукру;
- 2 столові ложки дрібних вівсяних пластівців швидкого приготування;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- за бажанням – цукрова пудра для прикраси.
Приготування:
- Просіюємо борошно, змішуємо з пластівцями, цукром та розпушувачем.
- Додаємо мед, масло та яйце. Вимішуємо все доти, доки тісто не стане м'яким.
- Від тіста відриваємо шматочки і ліпимо кульки розміром з горіх. Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко на відстані кількох сантиметрів. Коли все тісто викладене – приплющуємо кульки, щоб вони набули форми печива.
- Розігріваємо духовку на 180 градусів.
- Випікаємо печиво 12 – 15 хвилин. Перед подачею можна присипати його цукровою пудрою.
Смачного!