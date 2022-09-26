Насолода для книг та посиденьок: готуємо неймовірне медово-вівсяне печиво

26 вересня 2022 , 07:22
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Джерело:

przyslij przepis

Печиво – це завжди гарна ідея для доповнення романтичних осінніх вечорів. Чашка улюбленого напою та солоденьке допоможуть створити ніжну домашню атмосферу, де б ви не були.

Вівсяне печиво здобуло велику популярність практично в усьому світі. Це легкий та смачний додаток до улюблених напоїв, який можна поєднувати з будь-якими смаками. Цього разу ми додамо печиву неповторного смаку завдяки меду – ще одному улюбленому продукту українців.

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Рецепт медово-вівсяного печива

Час: 20 хвилин

Порцій: приблизно 25 штук

Насолода на повсякчас / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 1 велике яйце;
  • 1 ложка меду з гвоздикою спецією та невеликою кількістю м'якоті апельсина;
  • 25 грамів пшеничного борошна;
  • 5 грамів вершкового масла;
  • 5 грамів цукру;
  • 2 столові ложки дрібних вівсяних пластівців швидкого приготування;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • за бажанням – цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

  1. Просіюємо борошно, змішуємо з пластівцями, цукром та розпушувачем.
  2. Додаємо мед, масло та яйце. Вимішуємо все доти, доки тісто не стане м'яким.
  3. Від тіста відриваємо шматочки і ліпимо кульки розміром з горіх. Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко на відстані кількох сантиметрів. Коли все тісто викладене – приплющуємо кульки, щоб вони набули форми печива.
  4. Розігріваємо духовку на 180 градусів.
  5. Випікаємо печиво 12 – 15 хвилин. Перед подачею можна присипати його цукровою пудрою.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська