Вівсянка з мигдальним молоком, кавою і пармезаном: нестандартний сніданок від шеф-кухаря

Вівсянка за рецептом Равшана Хамідова – це не просто один зі стандартних рецептів сніданку. Шеф-кухар та учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" додає до неї каву Ристрето.

Пропонуємо вам приготувати вишуканий та водночас простий сніданок від учасника реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшана Хамідова – солену вівсянку з сиром Пармезан на мигдальному молоці.

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Англійці вважають, що кращого сніданку, ніж вівсянка, немає. З ними солідарні дієтологи. Та не всяка вівсянка корисна, – прокоментував Равшан.

Шеф-кухар рекомендує обирати для страви тільки цільнозернову вівсянку або плющену довгого приготування. В жодному разі не швидкого приготування, адже вона не приносить організму жодної користі.



Равшан Хамідов / Фото Новий канал

Отож, не гаймо часу, мерщій готуймо корисний сніданок з вівсянки для всієї сім'ї.

Рецепт вівсянки з пармезаном

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Вівсянка з пармезаном / Фото Новий канал

– 50 г вівсянки;– 150 мл мигдалевого молока;– 5 г солі;– 10 г вершкового масла;– 30 г сиру Пармезан;– 1 порція каву Ристрето.

Приготування:

З'єднайте вівсянку з молоком в каструлі та доведіть до готовності на повільному вогні.

Коли вівсянка приготується, вимкніть вогонь та додайте до каші вершкове масло.

Посипте страву сиром та обережно перемішайте ложкою.

Посоліть вівсянку.

Щоб приготувати каву Ристрето (кавовий шот), заваріть її як еспресо, але додайте вдвічі менше води. Приблизно від 15 до 25 мілілітрів.

Влийте каву до каші та снідайте – смачного!

Приготування страви / Фото babaganosh