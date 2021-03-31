Україна подала офіційну заявку на включення борщу до ЮНЕСКО, ініціатором якої є Клопотенко

Євген Клопотенко продовжує робити все, щоб борщ залишився українським та не виникало запитань щодо його походження. Важливим кроком стало подання офіційної заявки на включення борщу до спадщини ЮНЕСКО.

МЗС України подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба Клопотенка.

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Євген Клопотенко

Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите "Борщ (російський суп)". Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова не просто про їжу, а про культурної ідентифікації нації,

– прокоментував шеф-кухар.

Назва поданої заявки – "Культура приготування українського борщу". На розгляд заявки може піти 2 або й 3 роки. Протягом цього часу Україна має продемонструвати, що борщ дійсно є цінністю держави. Проводити фестивалі борщу, ввести День борщу та навіть розробити телепрограми про борщ – це і є додаткові важливі кроки, які має зробити Україна, щоб отримати результат.



Український ресторатор Євген Клопотенко

Поданий документ складається з понад 700 сторінок, де зібрано докази того, що борщ походить з України та тісно переплетений з українською культурою.

У жовтні 2020 року борщ був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а 30 березня Україна подала заявку до ЮНЕСКО для визнання борщу українською стравою вже на світовому рівні.