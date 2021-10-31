Вони неодмінно мають бути на Геловін: рецепт "відьомських пальців"
31 жовтня 2021 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:All recipes
Щоб відсвяткувати Геловін стильно, спечіть "відьомські пальці"! Це оригінальне печиво готується доволі швидко, а до процесу його формування можна залучити дітей. Буде весело й смачно!
Жодне святкування містичного свята Геловін не може обійтися без яскравих смаколиків: соковитих бургерів-монстрів, сосисок в тісті у вигляді мумій чи печива "пальці" відьми.
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Не гайте часу, нумо готувати смачні та оригінальні печеньки разом з нами.
Рецепт печива "Пальці відьми"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Пальці відьми / Фото Добре знати
– 2,5 скл. борошна;
– 150 г вершкового масла;
– 1 скл. цукру;
– розпушувач для тіста;
– 1 сире яйце;
– 1 ч. л. ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 1 ст. л. варення;
– 50 г мигдалю або гарбузового насіння.
Приготування:
- У глибокому посуді збийте масло з цукром за допомогою міксера.
- Вибийте в масляну масу яйце та перемішайте.
- Додайте борошно, сіль, ванільний цукор та розпушувач.
- Замісіть тісто.
- Загорніть його в шар харчової плівки та відправте на 20 – 30 хвилин "відпочити" в холодильник.
- Розкачайте тісто, сформуйте ковбаску та наріжте шматочками. Сформуйте "пальці".
- Вставте на кінчик виробу горішок та трішки притисніть. Зробіть згини пальців.
Формування печива / Фото Кухар
- Випікайте печиво у розігрітій духовці протягом 20 хвилин.
- З готового печива зніміть горішок та змастіть це місце варенням. Знову приклейте горіх.
- Печиво на Геловін готове. Смачного!