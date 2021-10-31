Вони неодмінно мають бути на Геловін: рецепт "відьомських пальців"

Щоб відсвяткувати Геловін стильно, спечіть "відьомські пальці"! Це оригінальне печиво готується доволі швидко, а до процесу його формування можна залучити дітей. Буде весело й смачно!

Жодне святкування містичного свята Геловін не може обійтися без яскравих смаколиків: соковитих бургерів-монстрів, сосисок в тісті у вигляді мумій чи печива "пальці" відьми.

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Не гайте часу, нумо готувати смачні та оригінальні печеньки разом з нами.

Рецепт печива "Пальці відьми"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8



Пальці відьми / Фото Добре знати

– 2,5 скл. борошна;– 150 г вершкового масла;– 1 скл. цукру;– розпушувач для тіста;– 1 сире яйце;– 1 ч. л. ванільного цукру;– дрібка солі;– 1 ст. л. варення;– 50 г мигдалю або гарбузового насіння.

Приготування:

У глибокому посуді збийте масло з цукром за допомогою міксера.

Вибийте в масляну масу яйце та перемішайте.

Додайте борошно, сіль, ванільний цукор та розпушувач.

Замісіть тісто.

Загорніть його в шар харчової плівки та відправте на 20 – 30 хвилин "відпочити" в холодильник.

Розкачайте тісто, сформуйте ковбаску та наріжте шматочками. Сформуйте "пальці".

Вставте на кінчик виробу горішок та трішки притисніть. Зробіть згини пальців.



Формування печива / Фото Кухар

Випікайте печиво у розігрітій духовці протягом 20 хвилин.

З готового печива зніміть горішок та змастіть це місце варенням. Знову приклейте горіх.