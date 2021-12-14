На всі випадки життя: масляний крем, який підійде для будь-якого десерту

14 грудня 2021 , 20:04
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Джерело:

24 канал

Зима – це пора, коли постійно хочеться чогось солоденького. Але кожного разу випробовувати нові рецепти не завжди є сили та натхнення.

Універсальний масляний крем – це найкращий вибір господинь. Його легко готувати, а підходить він практично для будь-якого десерту.

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Кілька інгредієнтів, трішки старань – і фантастичне доповнення до солоденького вже під рукою.

Рецепт універсального масляного крему

Час: 30 хвилин

Порцій: 1

Швидко і легко / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 220 грам вершкового масла;
  • 4 яйця;
  • 200 грам цукру;
  • половина столової ложки цукрової пудри;
  • ваніль.

Приготування

  1. У металеву посуду вбиваємо яцйя та додаємо цукор. Ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь до повного розчинення цукру. У процесі постійно помішуємо суміш.
  2. Знімаємо суміш з вогню та лишаємо вистигати.
  3. Кладемо у блендер масло, ваніль та цукрову пудру та ретельно збиваємо.
  4. Змішуємо дві суміші до однорідного стану.
  5. Залишаємо крем у холодильнику та використовуємо для десерту.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська