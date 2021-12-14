На всі випадки життя: масляний крем, який підійде для будь-якого десерту
14 грудня 2021 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Зима – це пора, коли постійно хочеться чогось солоденького. Але кожного разу випробовувати нові рецепти не завжди є сили та натхнення.
Універсальний масляний крем – це найкращий вибір господинь. Його легко готувати, а підходить він практично для будь-якого десерту.
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Кілька інгредієнтів, трішки старань – і фантастичне доповнення до солоденького вже під рукою.
Рецепт універсального масляного крему
Час: 30 хвилин
Порцій: 1
Швидко і легко / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 220 грам вершкового масла;
- 4 яйця;
- 200 грам цукру;
- половина столової ложки цукрової пудри;
- ваніль.
Приготування
- У металеву посуду вбиваємо яцйя та додаємо цукор. Ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь до повного розчинення цукру. У процесі постійно помішуємо суміш.
- Знімаємо суміш з вогню та лишаємо вистигати.
- Кладемо у блендер масло, ваніль та цукрову пудру та ретельно збиваємо.
- Змішуємо дві суміші до однорідного стану.
- Залишаємо крем у холодильнику та використовуємо для десерту.
Смачного!