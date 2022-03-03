Втамує голод, підніме настрій: вівсяне печиво без яєць
3 березня 2022 , 17:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Кондитерські МК
Хочеться солодкого, але є не всі інгредієнти? За відсутності курячих яєць можна спекти вівсяне печиво. Борошно беріть будь-яке. Сухофрукти – теж на ваш смак.
Вівсяне печиво – поживний перекус, для якого потрібно зовсім трохи борошна. Причому будь-якого. Підійде навіть гречане.
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Тісто має бути густим. Якщо вийшло занадто рідке – додайте ще борошна або вівсяних пластівців.
Рецепт вівсяного печива без яєць
- Час: 1 година 30 хвилин
- Кількість: 20 – 30 штук
– 1 склянка кефіру, йогурту або сметани;
– 7 столових ложок вівсяних пластівців;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки олії;
– мед або цукор;
– сухофрукти або горіхи.
Приготування:
- Подрібніть вівсяні пластівці.
- Залийте їх кефіром та залиште на 1 годину набухати.
- Змішайте в глибокій посудині всі інгредієнти й залиште ще на 15 хвилин.
Фото Кондитерські МК
- Викладіть ложкою на деко, укрите пергаментом, і випікайте в розігрітій духовці до 180 – 190 градусів до готовності.
Фото Кондитерські МК
- Дайте печиву охолонути й частуйте ним родину.
Смачного!