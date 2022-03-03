Втамує голод, підніме настрій: вівсяне печиво без яєць

Хочеться солодкого, але є не всі інгредієнти? За відсутності курячих яєць можна спекти вівсяне печиво. Борошно беріть будь-яке. Сухофрукти – теж на ваш смак.

Вівсяне печиво – поживний перекус, для якого потрібно зовсім трохи борошна. Причому будь-якого. Підійде навіть гречане.

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Тісто має бути густим. Якщо вийшло занадто рідке – додайте ще борошна або вівсяних пластівців.

Рецепт вівсяного печива без яєць

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Кількість: 20 – 30 штук

– 1 склянка кефіру, йогурту або сметани;– 7 столових ложок вівсяних пластівців;– 2 столові ложки борошна;– 2 столові ложки олії;– мед або цукор;– сухофрукти або горіхи.

Приготування:

Подрібніть вівсяні пластівці.

Залийте їх кефіром та залиште на 1 годину набухати.

Змішайте в глибокій посудині всі інгредієнти й залиште ще на 15 хвилин.



Фото Кондитерські МК

Викладіть ложкою на деко, укрите пергаментом, і випікайте в розігрітій духовці до 180 – 190 градусів до готовності.



Фото Кондитерські МК

Дайте печиву охолонути й частуйте ним родину.

Смачного!