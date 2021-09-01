Вупі пай: як приготувати американські бісквіти, які вражають виглядом та смаком

Доволі часто на кухні хочеться почаклувати над чимось смачненьким до чаю. Американське печиво вупі пай – чудовий варіант, який буде доречним до будь-якого гарячого напою.

В Америку рецепт чудовий бісквітів, поєднаних кремом, привезли німецькі протестанти. Свою назву смаколик отримав завдяки німецьким робітникам. Коли вони вони відкривали пакунок з обідом і бачили там красиві бісквіти, то вигукували: "Whoo! Pie!".

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Американцям настільки сподобався десерт, що він швидко поширився територією країни, а штати Массачусетс, Нью-Гемпшир, Пенсільванія та Мен досі сперечаються, на якій території рецепт поширився раніше.

Вупі пай – дуже смачний десерт / Фото Pixabay

Приготувати вупі пай не складно, а результат потішить навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти

вершкове масло – 200 грам

яйця – 2 штуки

борошно – 300 грам

какао – 130 грам

цукор – 220 грам

розпушувач – 2 чайні ложки

ванільний цукор – 2 чайні ложки

молоко – 200 мілілітрів

вершки (33%) – 400 мілілітрів

цукрова пудра – 5 столових ложок

Приготування