В'ялимо, морозимо та сушимо: три нестандартні способи заготовки ягід на зиму

Щоб упіймати всі ягоди в літній сезон та зберегти їх на зиму, Алекс Якутов пропонує скористатися кількома підказками. Якими саме – читайте далі у матеріалі.

Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – сезон ягід у розпалі, а це означає, що потрібно встигнути заготувати їх на зиму. Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми.

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Зірковий ведучий та шеф-кухар Алекс Якутов запропонував читачам скористатися влучними порадами, які він й сам використовує у побуті. Це будуть дещо інші способи продовжити життя літньому врожаю, не такі звичні, але надзвичайно влучні.

Разом з Алексом Якутовим будемо готувати пастилу, в’ялити вишню та заморожувати ягоди у вигляді морозива.

Рецепт пастили з чорниці

– 1 кілограм чорниці;– 200 грамів цукру;– цедра одного лимона;– кілька листочків свіжого базиліку.

Приготування:

Ретельно помийте ягоди, видаліть хвостики.

Перебийте їх в блендері до однорідної маси.

Перелийте ягідну масу у каструлю та додайте цукор. Проваріть на слабкому вогні 30 – 40 хвилин, як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше.

В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте.

Розігрійте духовку до 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.

Сушіть у духовці з привідкритими дверцятами протягом 6 – 8 годин. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в "сигару" й почекайте, поки охолоне. Її можна нарізати шматочками або їсти так.

Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.

зберігають пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці.

Смачного!

Рецепт в'яленої вишні на зиму

– 1 кілограм вишні без кісточок;– 100 грамів цукру;– 100 грамів коньяку (не обов'язково).

Приготування:

Залишіть вишню без кісточок в друшляку, щоб стік зайвий сік.

Сік перелийте в каструлю та додайте цукор. Поставте на маленький вогонь і дайте закипіти, щоб розчинився цукор.

Охолодіть вишневий сироп та влийте в нього коньяк. Отриманою рідиною залийте вишні та залишіть настоюватися на 3 – 4 години.

Відтисніть з ягід сік, викладіть вишню на пергамент, на деко й відправте в духовку, розігріту до 60 градусів, на 10 годин. В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки.

якщо ви не будете додавати до вишневого соку алкоголь, то потім заморозьте фреш. Його можна додавати до вівсяної каші разом із в’яленою вишнею.

Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні – 6 місяців.

Смачного!

Малинове морозиво

– 500 грамів малини;– 2 столові ложки варення бузини, кульбаби, акації (світлого кольору);– 1 чайна ложка ванільного цукру;– 700 грамів білого грецького йогурту.

Приготування:

Малину помістіть у каструлю, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ванільний цукор та перемішайте.

Перекладіть малину з каструлю в контейнер та залишіть охолодитися.

Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 грамів нарізаної кубиками полуниці, але це необов’язково.

Розкладіть суміш по формах і відправте до морозилки на кілька годин.

Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів, але впевнені, що воно протримається в морозилці лише кілька днів.

найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низьку температуру. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.

Смачного!