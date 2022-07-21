"World's 50 Best Restaurants" – престижна премія у світі кулінарії та ресторанного бізнесу. Щороку вони називають 50 найкращих закладів у світі, які миттєво стають найпопулярнішими.

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Цьогоріч, перше місце World's 50 Best Restaurants посів вишуканий заклад з Данії – Geranium. Central у Лімі, Перу, перший південноамериканський ресторан, який увійшов до трійки лідерів списку, посів друге місце, а Disfrutar у Барселоні посів третє.

З моменту заснування списку у 2002 році головну нагороду отримали 16 із 19 ресторанів Європи. Інші три рази входили в ресторани США.

Це переможний рік для гастрономії Данії: Geranium претендує на звання Найкращого ресторану світу, а два нових данських ресторани увійшли до списку 50 найкращих,
— оголосили в World's 50 Best Restaurants.

Що відомо про Geranium?

Нинішнє меню в Geranium, "The Summer Universe", коштує 440 доларів на людину і триває мінімум три години. В закладі пропонують різноманітні винні карти, а також безалкогольні напої. З початку сезону 2022 року заклад прибрав м’ясо зі свого меню, зосередившись виключно на овочах і морепродуктах.

Geranium став першим данським рестораном, який отримав три зірки Мішлен, а головний шеф-кухар і співвласник ресторану Расмус Кофоед отримав золоту, срібну та бронзову медалі на всесвітньому кулінарному конкурсі Bocuse d'Or.

Ресторан вперше відкрився у 2007 році, закрився у 2009 році, щоб переїхати на своє поточне місце у 2010 році в розпал фінансової кризи. "Все було проти нас", — пояснив шеф-кухар Кофоед у своїй промові під час церемонії, яка відбулася в Лондоні.

100 найкращих закладів премії "World's 50 Best Restaurants"/ Фото з інстаграму World's 50 Best Restaurants

Отже, список 10 найкращих закладів премії "World's 50 Best Restaurants"

  1. Geranium, Copenhagen
  2. Central, Lima
  3. Disfrutar, Barcelona
  4. Diverxo, Madrid
  5. Pujol, Mexico City
  6. Asador Etxebarri, Axpe, Spain
  7. A Casa do Porco, São Paulo
  8. Lido 84, Gardone Riviera, Italy
  9. Quintonil, Mexico City
  10. Le Calandre, Rubano, Italy