"World's 50 Best Restaurants" – престижна премія у світі кулінарії та ресторанного бізнесу. Щороку вони називають 50 найкращих закладів у світі, які миттєво стають найпопулярнішими.

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Цьогоріч, перше місце World's 50 Best Restaurants посів вишуканий заклад з Данії – Geranium. Central у Лімі, Перу, перший південноамериканський ресторан, який увійшов до трійки лідерів списку, посів друге місце, а Disfrutar у Барселоні посів третє.

З моменту заснування списку у 2002 році головну нагороду отримали 16 із 19 ресторанів Європи. Інші три рази входили в ресторани США.

Це переможний рік для гастрономії Данії: Geranium претендує на звання Найкращого ресторану світу, а два нових данських ресторани увійшли до списку 50 найкращих,

— оголосили в World's 50 Best Restaurants.

Що відомо про Geranium?

Нинішнє меню в Geranium, "The Summer Universe", коштує 440 доларів на людину і триває мінімум три години. В закладі пропонують різноманітні винні карти, а також безалкогольні напої. З початку сезону 2022 року заклад прибрав м’ясо зі свого меню, зосередившись виключно на овочах і морепродуктах.

Geranium став першим данським рестораном, який отримав три зірки Мішлен, а головний шеф-кухар і співвласник ресторану Расмус Кофоед отримав золоту, срібну та бронзову медалі на всесвітньому кулінарному конкурсі Bocuse d'Or.

Ресторан вперше відкрився у 2007 році, закрився у 2009 році, щоб переїхати на своє поточне місце у 2010 році в розпал фінансової кризи. "Все було проти нас", — пояснив шеф-кухар Кофоед у своїй промові під час церемонії, яка відбулася в Лондоні.

100 найкращих закладів премії "World's 50 Best Restaurants"/ Фото з інстаграму World's 50 Best Restaurants

Отже, список 10 найкращих закладів премії "World's 50 Best Restaurants"