Яблучне повидло: домашній рецепт від Лізи Глінської
26 серпня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
У вас вдома ціле відро яблук і ви не знаєте, що з ними робити? Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала чудовий рецепт яблучного повидла, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.
Яблучне повидло чудово підійде для начинки рогаликів чи іншої випічки. Нумо готувати!
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Рецепт яблучного повидла
- Час: 2 години
- Порції: 3
Ліза Глінська / Фото зі сторінки кондитерки
– 3 кг яблук;
– 1 кг цукру;
– ½ ч. л. лимонної кислоти;
– 150 мл води;
– 10 г пектину NH;
– +30 г цукру.
Приготування:
- Наріжте яблука та відправте їх у велику каструлю.
- Влийте води та накрийте кришкою. Варіть яблука на середньому вогні, доки вони не стануть м'якими.
- Зніміть каструлю з плити.
- Подрібніть яблука в пюре та додатково процідіть через сито.
- Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту та перемішайте.
- Перекладіть пюре в каструлю та при постійному помішуванні варіть до потрібної густини.
- Додайте пектин з цукром та ще раз перемішайте. Зніміть варення з плити через 2 – 3 хвилини.
- Розкладіть повидло по стерилізованих банках, закрийте кришками та охолодіть.
- Яблучне варення готове. Смачного!