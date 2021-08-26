Яблучне повидло: домашній рецепт від Лізи Глінської

26 серпня 2021 , 19:05
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

У вас вдома ціле відро яблук і ви не знаєте, що з ними робити? Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала чудовий рецепт яблучного повидла, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

Яблучне повидло чудово підійде для начинки рогаликів чи іншої випічки. Нумо готувати!

Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак

Рецепт яблучного повидла

  • Час: 2 години
  • Порції: 3


Ліза Глінська / Фото зі сторінки кондитерки

Інгредієнти:
 – 3 кг яблук;
 – 1 кг цукру;
 – ½ ч. л. лимонної кислоти;
 – 150 мл води;
 – 10 г пектину NH;
 – +30 г цукру.

Приготування:

  1. Наріжте яблука та відправте їх у велику каструлю.
  1. Влийте води та накрийте кришкою. Варіть яблука на середньому вогні, доки вони не стануть м'якими.
  1. Зніміть каструлю з плити.
  1. Подрібніть яблука в пюре та додатково процідіть через сито.
  1. Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту та перемішайте.
  1. Перекладіть пюре в каструлю та при постійному помішуванні варіть до потрібної густини.
  1. Додайте пектин з цукром та ще раз перемішайте. Зніміть варення з плити через 2 – 3 хвилини.
  1. Розкладіть повидло по стерилізованих банках, закрийте кришками та охолодіть.
  1. Яблучне варення готове. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак