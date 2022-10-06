Яблучні кільця в тісті: оригінальна випічка на щодень

6 жовтня 2022 , 11:07
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Джерело:

інстаграм Valeriia Veligura

Псуються яблука, а ви вже не знаєте, що з ними робити? У нас є ідея – хрумкі яблучні кільця в листковому тісті стануть відмінним рішенням.

Тільки уявіть, м’яке печене яблуко, хрумка скоринка, ароматна кориця – така домашня випічка стане не тільки приємним і смачним сюрпризом для рідних, а й окрасою столу.

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Для цього рецепту підійдуть будь-які сорти яблук, а тісто можна придбати вже готове.

Рецепт яблучних кілець

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 штук
Інгредієнти:
 – 2 великі яблука;
 – 250 грамів листкового тіста;
 – 1 куряче яйце;
 – 50 грамів цукру;
 – 5 грамів меленої кориці.

Приготування:

  • Миємо та чистимо яблука від шкірки. Нарізаємо їх кільцями завтовшки 1,5 – 2 сантиметри і вирізаємо серцевину.
  • Розкочуємо листкове тісто завтовшки 2 міліметри і нарізаємо на смужки шириною близько 1,5 сантиметри.
  • Обертаємо яблука смужками тіста, кладемо кільця на лист з пергаментом і змащуємо збитим яйцем.
  • Поєднуємо цукор з корицею і занурюємо в них кільця.
  • Випікаємо солодке у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак