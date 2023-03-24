Перевершить всі очікування: готуємо яблучний крамбл нашвидкуруч
24 березня 2023, 15:26Читать новость на русском
Джерело:Анастасія
Якщо у вас багато яблук і ви не знаєте, що з ними робити – у нас є відмінний варіант рецепта до сніданку чи на перекус.
Яблучний крамбл – це хрумкий шар з вівсяного тіста та ніжний яблучний, який тане в роті. Його легко можна подавати на сніданок, перекус чи просто, коли хочеться солоденького.
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Якщо приготувати страву з вечора, вранці можна насолоджуватися сніданком з яблучного крамблу та зекономити час на кухні. Це ж так зручно!
Ще момент – для страви можна використовувати будь-які сезонні ягоди чи фрукти, міксувати смаки.
Рецепт яблучного крамблу
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Яблука очищаємо від серцевини та нарізаємо пластинками.
- Викладаємо на розігріту сковорідку, додаємо трохи води (70 – 100 грамів), корицю, ванільний цукор, 1 – 2 ложки звичайного цукру. Перемішуємо та тушкуємо на середньому вогні 5 – 7 хвилин.
- Поєднуємо борошно, вівсянку, цукор та вершкове масло. Перетираємо все руками до консистенції крихти.
- Яблука перекладаємо у посуд для випікання, зверху викладаємо суміш та розрівнюємо.
- Відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку до золотистого кольору на 35 хвилин.
- Подаємо у теплому вигляді з кулькою морозива або заварним кремом, або охолодженим з гарячим чаєм.
Смачного!