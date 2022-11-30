Яблучний пиріг, який тане в роті
30 листопада 2022 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Не знаєте, що приготувати з яблук? Спробуйте пиріг з карамелізованими яблуками.
Коли на прилавках магазинів чи на ринку велике розмаїття різних сортів яблук, так і хочеться спробувати кожен. Проте, що робити, якщо купили забагато, а їсти сирими вже не взмозі? Пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг.
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Обов'язково подавайте його з кулькою морозива, коли він ще гарячий.
Рецепт яблучного пирога
- Час: 65 хвилин
- Порції: 6
– 1 кілограм яблук;
– 2 столові ложки цукру;
– мелена кориця;
– ванільний цукор.
Для тіста:
– 150 грамів холодного вершкового масла;
– 360 грамів борошна;
– 130 грамів цукру;
– яйце;
– 8 грамів розпушувача для тіста;
– дрібка солі.
Приготування:
- Розтоплюємо цукор на сковорідці, додаємо очищені та нарізані кубиком яблука. Тушкуємо все до випарування зайвої вологи і карамелізації.
- Для приготування тіста у чаші кухонної машини змішуємо всі інгредієнти. Також можна сформувати його руками чи ножем.
- У форму з пергаментом викладаємо шар тіста, далі яблука і знову тісто.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 50 хвилин.
- Готовий пиріг трішки охолодіть, щоб зручніше було нарізати та подавайте до столу.
Смачного!