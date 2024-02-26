Яблучний пиріг "Невидимка": його зметуть зі столу миттєво
26 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:chudnova.food
Пиріг "Невидимка" з яблуками – популярний варіант домашньої випічки. Він смачний, а також дуже швидкий та легкий у приготуванні.
Якщо ви ще не куштували цей яблучний пиріг, то саме час його приготувати. Назва говорить сама за себе – його надзвичайно швидко зметуть зі столу.
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Рецепт яблучного пирога "Невидимка"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 700 грамів яблук;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 100 грамів молока;
– 30 грамів вершкового масла;
– 80 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача для тіста.
Приготування:
- Яблука почистьте та виріжте серединку. Наріжте тонкими слайсами та полийте лимонним соком.
- Яйця, цукор, ванільний цукор та сіль збийте до світлої піни. Додайте молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідності.
- Додайте до тіста яблука та добре перемішайте, щоб кожна скибочка була в тісті. Перекладіть масу у форму для запікання, вирівняйте та присипте мигдалевими пластівцями.
- Випікайте в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин. Після запікання дайте трохи охолонути.