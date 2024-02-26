Яблучний пиріг "Невидимка": його зметуть зі столу миттєво

Пиріг "Невидимка" з яблуками – популярний варіант домашньої випічки. Він смачний, а також дуже швидкий та легкий у приготуванні.

Якщо ви ще не куштували цей яблучний пиріг, то саме час його приготувати. Назва говорить сама за себе – його надзвичайно швидко зметуть зі столу.

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Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порції: 6

– 700 грамів яблук;– 2 столові ложки лимонного соку;– 2 яйця;– 50 грамів цукру;– 1 пакетик ванільного цукру;– дрібка солі;– 100 грамів молока;– 30 грамів вершкового масла;– 80 грамів борошна;– 7 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

Яблука почистьте та виріжте серединку. Наріжте тонкими слайсами та полийте лимонним соком. Яйця, цукор, ванільний цукор та сіль збийте до світлої піни. Додайте молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідності. Додайте до тіста яблука та добре перемішайте, щоб кожна скибочка була в тісті. Перекладіть масу у форму для запікання, вирівняйте та присипте мигдалевими пластівцями. Випікайте в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин. Після запікання дайте трохи охолонути.