Легенда американської кухні: як приготувати яблучну шарлотку
20 січня 2023, 20:08Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Американська яблучна шарлотка – це чудовий універсальний десерт, який пасуватиме для усіх випадків життя. Її рецепт став популярним в усьому світі, і, спробувавши пиріг лише раз, ви зрозумієте чому.
Поєднання ніжного пісочного тіста та соковитої яблучної начинки – це фантастичне поєднання, яке не залишить байдужим жодного поціновувача солоденького. Інгредієнти для цього десерту завжди під рукою, тому особливих складнощів з його приготуванням у вас виникнути не повинно.
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Рецепт американської яблучної шарлотки
Час: 1 година
Порцій: 10
Особливий американський десерт / Фото Pexels
Інгредієнти:
тісто:
- 1,5 склянки борошна;
- 1/4 склянки цукру;
- дрібка солі;
- 125 грамів вершкового масла;
- 60 мілілітрів холодної води;
начинка:
- 4 – 5 яблук;
- пакетик ванільного цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2 столові ложки борошна.
Приготування:
- Борошно просіюємо у миску, додаємо цукор, сіль та нарізане на кубики масло. Замішуємо тісто, у процесі додаємо воду. Вимішуємо до отримання однорідної консистенції. Загортаємо у плівку та ставимо на годину в холодильник.
- Яблука чистимо, видаляємо серцевинки та нарізаємо на дрібні шматочки. Додаємо до них ванільний цукор, корицю і борошно. Ретельно вимішуємо.
- Виймаємо тісто та ділимо його навпіл. Обидві частини розкачуємо. Однією частинкою викладаємо дно та боковини шарлотки (форму попередньо змащуємо маслом).
- Викладаємо яблучну начинку.
- Другу порцію тіста розрізаємо на смужки, формуємо на шарлотці "решітку".
- Випікаємо 15 хвилин при 200 градусах.
- Подавати пиріг потрібно злегка теплим.
Смачного!