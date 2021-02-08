Ягідна шарлотка: домашній рецепт від Лізи Глінської

8 лютого 2021 , 19:56
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Джерело:

Інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом ароматної шарлотки з ягодами. Запишіть собі рецепт.

Шарлотка готується з бісквітного тіста із додаванням заморожених ягід взимку, свіжих – у сезон. Легкий, ніжний солодкий десерт до чаю сподобається усій родині.

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Рецепт шарлотки

Інгредієнти для начинки⁣⁣⁣:
– 100 грамів вишні без кісточок (замороженої);
– 50 грамів чорниці (замороженої);
– 100 грамів полуниці (замороженої);
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю. Інгредієнти для тіста⁣⁣⁣:
– 5 шт. жовтків;
– 5 шт. білків;
– 150 грамів цукру;
– 130 грамів борошна.
  1. Для приготування начинки заздалегідь розморозьте ягоди.
  2. У каструлі з'єднайте цукор і крохмаль, перемішайте, додайте ягоди. Доведіть на середньому вогні до кипіння. Викладіть у миску для охолодження.
  3. Для приготування шарлотки ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. У чашу комбайну викладіть жовтки, додайте 50 грамів цукру, збивайте протягом 7-8 хвилин. Окремо збийте білок, поступово додайте 100 грамів цукру.
  5. У мисці з'єднайте білки з жовтками, додайте борошно, перемішайте.
  6. Розігрійте духовку до температури 170 градусів. Форму 26 сантиметрів вистеліть пергаментом, притрусіть дно борошном, змастіть краї вершковим маслом. Викладіть шарами тісто-начинка-тісто, відправте запікатись у духовку протягом 40 хвилин.
  7. Дістаньте готову шарлотку з духовки, залиште для охолодження. Викладіть з форми на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

Рецепт шарлотки з ягодами від Лізи Глінської у відео: