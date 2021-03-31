Ягідне тістечко без випікання: рецепт корисного перекусу від тренера

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Джерело:

інстаграм Наталі Савюк

Нереально смачний та корисний десерт до складу якого входять тільки поживні інгредієнти. Ягідні тістечка сміло можна вживати на дієті або при правильному харчуванні.

Ягідні тістечка готуються без використання духовки, а зберігати їх можна довгий час в морозилці.

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Якщо ви пильно слідкуєте за своєю фігурою – ягідні тістечка саме те, що вам потрібно. Вони готуються без додавання борошна, тваринних жирів. До складу входять прості інгредієнти, котрі точно знайдуться у вашому холодильнику.

Рецепт ягідних тістечок

КБЖУ на 100 грамів 346/8/28/16

Інгредієнти:
– 200 г кеш'ю;
– 200 г чорної смородини або інших ягід;
– 50 г кокосової олії;
– 2-3 г замінника цукру;
– 30 г соку лайма.
  1. Заздалегідь замочіть горіхи в воді на ніч. Злийте воду та промийте горіхи.
  2. У чаші блендера збийте горіхи в однорідну масу, додайте до них ягоди, замінник цукру та теплу кокосову олію.
  3. Однорідну ягідну суміш перекладіть у силіконові форми та відправте в морозилку до застигання на 4 – 5 годин.
  4. Готовий десерт зберігайте в холодильнику. Смачного!