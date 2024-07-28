Ягідне варення-асорті: елементарний рецепт з кількох інгредієнтів

Ягідне варення має неймовірний смак. Воно стане ще кращим, якщо поєднати кілька видів ягід.

Крім ягід та цукру, вам більше нічого не треба. Це варення готується просто елементарно.

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Ягідне варення-асорті

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 5

– 500 грамів малини;– 500 грамів полуниці;– 500 грамів червоних порічок;– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Ягоди добре помийте, переберіть, видаліть все зайве. Покладіть їх у посуд, в якому варитимете варення. Засипте половиною цукру і доведіть на повільному вогні до кипіння. Додайте другу частину цукру, закип'ятіть і варіть 8 – 10 хвилин, час від часу помішуючи та знімаючи піну. Залиште на 6 годин. Закип'ятіть варення знову і проваріть його 10 хвилин, злегка помішуючи. Через кілька годин проваріть ще 10 хвилин і гарячим розлийте в сухі стерилізовані банки. Одразу закрийте металічними кришками. Дайте охолонути за кімнатної температури. Зберігайте у сухому прохолодному місці.