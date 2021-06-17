Ідеальний літній сніданок з ягодами: рецепт крамблу з вівсянкою від Лізи Глінської

Чим ви снідаєте? Яєчня, вівсяна каша, канапки – всі ці варіанти набридають, погодьтеся! Ми підготували для вас чудовий варіант для солодкого сніданку від Лізи Глінської, який вам точно прийде до смаку.
Почати ранок з правильного сніданку запорука хорошого дня! Кондитерка Ліза Глінська поділилася з шанувальниками смачним рецепт ситного та здорового сніданку – крамблу з вівсянки та ягід.
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Такий сніданок зможе приготувати навіть підліток, адже він надзвичайно легкий, а ще поживний!
Рецепт ягідного крамблу з вівсянкою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 158 ккал
– 80 г борошна;
– 70 г вершкового масла;
– 50 г цукру;
– 40 г вівсяних пластівців.
- З'єднайте борошно, цукор та вівсяні пластівці та ретельно перемішайте в мисці.
- Додайте до суміші вершкове масло та розімніть до крихти.
Крихта з тіста / Скриншот з відео
- Викладіть крихту на деко з шаром пергаменту.
- Відправте деко з крихтою в морозилку на 30 – 40 хвилин.
Крамбл / Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крихту впродовж 12 – 15 хвилин.
- Охолодіть готовий крамбл.
– 100 г малини;
– 100 г полуниці;
– 100 г вишні без кісточки;
– 50 г чорниці;
– 30 г цукру;
– 20 г кукурудзяного крохмалю.
- Наріжте полуницю невеликими шматочками та відправте всі ягоди в каструлю.
Ягоди для начинки / Скріншот з відео
- Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід.
- Відправте каструлю з начинкою на слабкий вогонь та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.
Єлизавета Глінська / Скріншот з відео
- Дайте ягодам покипіти 30 – 40 секунд та охолодіть.
Збираємо десерт
- Викладіть на дно скляної форми або порційних склянок трішки крамблу, далі викладіть ягідну начинку. Знову крамбл та начинка.
Формуємо страву / Скріншот з відео
- Наповніть склянки або форму крамблом та начинкою до верху.
Готовий сніданок в склянці / Скріншот з відео
- Подавайте до столу готову страву охолодженою. Смачного!
Рецепт крамблу з вівсяною та ягодами на сніданок – відео: