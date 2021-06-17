Ідеальний літній сніданок з ягодами: рецепт крамблу з вівсянкою від Лізи Глінської

17 червня 2021 , 15:23
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Чим ви снідаєте? Яєчня, вівсяна каша, канапки – всі ці варіанти набридають, погодьтеся! Ми підготували для вас чудовий варіант для солодкого сніданку від Лізи Глінської, який вам точно прийде до смаку.

Почати ранок з правильного сніданку запорука хорошого дня! Кондитерка Ліза Глінська поділилася з шанувальниками смачним рецепт ситного та здорового сніданку – крамблу з вівсянки та ягід.

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Такий сніданок зможе приготувати навіть підліток, адже він надзвичайно легкий, а ще поживний!

Рецепт ягідного крамблу з вівсянкою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 158 ккал
Інгредієнти для тіста:
 – 80 г борошна;
 – 70 г вершкового масла;
 – 50 г цукру;
 – 40 г вівсяних пластівців.
  1. З'єднайте борошно, цукор та вівсяні пластівці та ретельно перемішайте в мисці.
  2. Додайте до суміші вершкове масло та розімніть до крихти.


    Крихта з тіста / Скриншот з відео
     
  3. Викладіть крихту на деко з шаром пергаменту.
  4. Відправте деко з крихтою в морозилку на 30 – 40 хвилин.


    Крамбл / Скріншот з відео
     
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крихту впродовж 12 – 15 хвилин.
  6. Охолодіть готовий крамбл.
Інгредієнти для начинки:
 – 100 г малини;
 – 100 г полуниці;
 – 100 г вишні без кісточки;
 – 50 г чорниці;
 – 30 г цукру;
 – 20 г кукурудзяного крохмалю.
  1. Наріжте полуницю невеликими шматочками та відправте всі ягоди в каструлю.


    Ягоди для начинки / Скріншот з відео 
     
  2. Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід.
  3. Відправте каструлю з начинкою на слабкий вогонь та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.


    Єлизавета Глінська / Скріншот з відео
     
  4. Дайте ягодам покипіти 30 – 40 секунд та охолодіть.

Збираємо десерт

  1. Викладіть на дно скляної форми або порційних склянок трішки крамблу, далі викладіть ягідну начинку. Знову крамбл та начинка.


    Формуємо страву / Скріншот з відео
     
  2. Наповніть склянки або форму крамблом та начинкою до верху. 


    Готовий сніданок в склянці / Скріншот з відео
     
  3. Подавайте до столу готову страву охолодженою. Смачного!

Рецепт крамблу з вівсяною та ягодами на сніданок – відео:

 