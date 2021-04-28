Як приготувати ягідний зефір: домашній рецепт

Зефір люблять діти й дорослі. Ми підготували для вас рецепт десерту, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Ніжний, смачний та легкий десерт, який сподобається усім. Класичний зефір готують на основі яблучного пюре, але за цим рецептом – зі смородини з додаванням агар-агару.
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Рецепт ягідного зефіру
Інгредієнти:
– 100 грамів цукру;
– 130 грамів пюре смородини (500 грамів свіжої або замороженої смородини);
– 10 грамів агар-агару;
– 100 грамів цукрової пудри.
Інгредієнти для сиропу:
– 100 мілілітрів води;
– 250 грамів цукру;
– 1 білок.
Ягідний зефір/ Фото Unsplash
- Смородину заздалегідь розморозьте, подрібніть блендером у пюре, пропустіть через сито.
- У каструлю викладіть пюре, додайте цукор, варіть до загустіння. Залиште для охолодження на 6-7 годин, найкраще – на ніч.
- У миску з пюре, додайте білок, збийте міксером.
- Для приготування сиропу у каструлю з водою, додайте цукор, агар-агар, варіть на маленькому вогні, помішуючи до загустіння.
- У миску з пюре, влийте сироп, збийте міксером.
- Викладіть у кондитерський мішок, деко вистеліть пергаментом, вичавіть потрібної форми зефір, залиште протягом 10-12 годин. З'єднайте половинки, задекоруйте цукровою пудрою.
- Викладіть на тарілку. Смачного!