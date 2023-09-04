Перевірте чи знали ви цей солодкий секрет: як обрати смачну і солодку диню

Все ще залишається трохи часу, щоб скушувати улюблену диню. Однак важливо вміти правильно вибирати цей фрукт, щоб отримати найбільше задоволення від смаку.

Диня – це одна з найбільш солодких і освіжаючих ласощів літа та ранньої осені. Її солодкість і соковитість роблять її ідеальною для вживання. 24 Канал розповідає про кілька перевірених порад, як обрати смачну і солодку диню.

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Правильна форма та розмір

Перш ніж вибирати диню, подивіться на її форму і розмір. Диня повинна бути рівномірною та без видимих дефектів. Вона повинна мати характерну округлу або овальну форму. Розмір дині також важливий: зазвичай менші дині більш солодкі.

Неймовірний фрукт / Фото unsplash

Шкірка – важлива

Шкірка дині повинна бути гладенькою, без тріщин або подряпин. Колір шкірки також є важливим показником. Залежно від сорту дині, вона може мати різні відтінки жовтого, помаранчевого або зеленого кольору. Головне, щоб шкірка була яскравою та без нерівностей.

Постукайте по дині

Солодка диня повинна мати глибокий і глухий звук, коли по неї постукають. Постукайте по дині пальцем, і ви повинні почути глибокий "дзвін". Це свідчить про те, що диня дозріла і готова до споживання.

Познайомтеся з ароматом

Солодка диня повинна мати приємний аромат. Підніміть диню до носа. Якщо ви відчуваєте солодкий та ароматний запах, то це гарний знак. Уникайте динь, які не мають аромату або мають неприємний запах.

Перевірте хвостик

Зверніть увагу на хвостик дині. Він повинен бути сухим і без ознак гниття. Якщо хвостик легко віддається під натиском пальця, це може свідчити про те, що диня дозріла.

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